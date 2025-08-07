¿Cuántos kilómetros recorrerán las nuevas rutas gratuitas en Ramos Arizpe?

A partir del miércoles, dio arranque el programa “Ruta estudiantil”, de transporte público gratuito en Ramos Arizpe, por lo que se dieron a conocer los puntos estratégicos tomados en cuenta para el recorrido de las unidades.

La ruta recorrerá 17 km, entre los puntos más destacados mencionados, se encuentran, la UTC, la UPRA, Soriana mercado, IMSS, Alsuper, IMARC, pero no solo eso, las unidades llegarán hasta los parques industriales y rutas donde se encuentran sectores educativos, como Cecytec.

RUTA A RECORRER EN RAMOS ARIZPE

Las unidades recorrerán desde Soriana mercado, transitando por el bulevar plan de Guadalupe, pasando por el IMSS, hasta llegar al bulevar Manuel acuña, donde lo tomaran, hasta el bulevar Jaime Benavides Pompa, donde se encuentra Alsuper Plus.

Llegando a este, de ahí se desplazará por todo el bulevar, hasta el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), tomando de nuevo el bulevar plan de Guadalupe, hasta llegar a la intersección con la calle industrial, en donde la recorrerá, hasta llegar a la UTC.

Desde ahí, tomará la calle Las torres, llegando hasta el bulevar del parque industrial Francisco R. Alanís, recorriéndolo hasta girar para tomar la calle Industria siderúrgica, hasta tomar la calle Industria metal mecánica, con esto llegando a la calle Industria Automotriz, donde la tomara, para llegar al bulevar Industrial de la transformación.