¿Cuántos kilómetros recorrerán las nuevas rutas gratuitas en Ramos Arizpe?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Nueva ruta gratuita de Ramos Arizpe, recorrerá un total de 17 km, llegando a puntos estratégicos de la ciudad
A partir del miércoles, dio arranque el programa “Ruta estudiantil”, de transporte público gratuito en Ramos Arizpe, por lo que se dieron a conocer los puntos estratégicos tomados en cuenta para el recorrido de las unidades.
La ruta recorrerá 17 km, entre los puntos más destacados mencionados, se encuentran, la UTC, la UPRA, Soriana mercado, IMSS, Alsuper, IMARC, pero no solo eso, las unidades llegarán hasta los parques industriales y rutas donde se encuentran sectores educativos, como Cecytec.
TE PUEDE INTERESAR: Presenta Ramos Arizpe la primera ruta de transporte gratuito para estudiantes en Coahuila
RUTA A RECORRER EN RAMOS ARIZPE
Las unidades recorrerán desde Soriana mercado, transitando por el bulevar plan de Guadalupe, pasando por el IMSS, hasta llegar al bulevar Manuel acuña, donde lo tomaran, hasta el bulevar Jaime Benavides Pompa, donde se encuentra Alsuper Plus.
Llegando a este, de ahí se desplazará por todo el bulevar, hasta el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), tomando de nuevo el bulevar plan de Guadalupe, hasta llegar a la intersección con la calle industrial, en donde la recorrerá, hasta llegar a la UTC.
Desde ahí, tomará la calle Las torres, llegando hasta el bulevar del parque industrial Francisco R. Alanís, recorriéndolo hasta girar para tomar la calle Industria siderúrgica, hasta tomar la calle Industria metal mecánica, con esto llegando a la calle Industria Automotriz, donde la tomara, para llegar al bulevar Industrial de la transformación.
De este punto, recorrerá dicho bulevar hasta la calle sigma, la cual transitara, hasta pasar por UPRA, Cecytec y llegando al Oxxo del parque industrial Santa María.
Regresando por el mismo recorrido, pero tomando solo el bulevar plan de Guadalupe, casi al finalizar la ruta, para poder llegar a Soriana mercado, en lugar de tomar el bulevar Jaime Benavides Pompa y después el bulevar Manuel Acuña.
¿QUÉ TIENE DE NUEVO LAS RUTAS DE RAMOS ARIZPE?
Las seis unidades puestas en marcha, con capacidad para 77 pasajeros, cuentan con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, espacios preferenciales para embarazadas y personas con discapacidad, todo esto, con el objetivo, que los ciudadanos viajen cómodos y puedan llegar seguros a su destino.
El servicio, que se ofrecerá las unidades, será los 365 días del año, incluyendo fines de semana, con una frecuencia de paso, de diez minutos, en horas pico y de 20 minutos en horarios intermedios.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe y Saltillo conectarán con ruta intermunicipal de transporte gratuito
SALTILLO NO SE QUEDA ATRÁS
Se estima que para el mes de octubre, de la mano del alcalde Javier Díaz, Saltillo también arranque con el programa “Aquí vamos gratis”, el cual serían, unidades de trasporte público gratuitas para los ciudadanos, teniendo un recorrido con puntos estratégicos dentro de la ciudad, para que estudiantes y comunidad en general puedan trasladarse.
De igual forma, Manolo Jiménez, mencionó, que se estaría llevando a cabo una plática con Javier Díaz, con el objetivo de conectar ambas rutas, para que la comunidad, pueda de igual forma, contar con una ruta gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo.