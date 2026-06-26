Saltillo: van 17 detenidos por tirar basura y escombro; vigilan arroyos y baldíos

Jessica Terrazas, directora de la Policía Ambiental de Saltillo, expuso en exclusiva para VANGUARDIA que la corporación lleva a cabo diversos recorridos de prevención y vigilancia enfocados en combatir el depósito ilegal de estos materiales tanto en arroyos como en lotes baldíos.

Durante el presente año se ha logrado la detención en flagrancia de 17 personas por realizar la tira de basura y escombro en sitios no autorizados dentro del municipio de Saltillo.

De acuerdo con los registros de la corporación, las zonas habitacionales que concentran la mayor cantidad de reportes relacionados con la acumulación indebida de basura en arroyos son las colonias Saltillo 2000, La Valencia y Las Teresitas.

No obstante, la funcionaria aclaró que las labores de limpieza integral en los cauces de los arroyos de la capital del estado corresponden directamente a otra dependencia municipal.

“Corresponde a la dirección de medio ambiente y recursos naturales y desarrollo sustentable y ellos son los que se encargan de mantenerlos limpios con el apoyo de la ciudadanía, de no arrojar ningún material ahí que no sea debido y también interviene la Propadesc del estado”, afirmó Terrazas.

TRASLADAN VEHÍCULOS AL CORRALÓN

La directora detalló que la actuación de la Policía Ambiental se realiza estrictamente en flagrancia debido a que pertenecen de manera formal a la Comisaría de Seguridad y el personal está conformado por oficiales activos.

Explicó que al asegurar a una persona en el momento en que deposita los residuos, los elementos proceden con el arresto del individuo y el aseguramiento del vehículo empleado en la falta, ya sea un camión de volteo o camionetas particulares.

“Ellos realizan la detención de las personas que se encuentren realizando estas actividades y también se pone a disposición el vehículo, el camión de volteo o lo que sea. Se lleva el corralón y se tendrán que cumplir todos los requisitos para poder que la persona recupere su libertad. Así también el vehículo que fue utilizado para que salga del corralón”, expuso la funcionaria.

Terrazas destacó que ante la dificultad que representa concretar detenciones por la necesidad de sorprender a los infractores en el acto, se ha tenido una respuesta favorable mediante los reportes digitales.

AUXILIAN CON CÁMARAS DE VIGILANCIA

Mencionó que la ciudadanía utiliza de forma constante los grupos ciudadanos de seguridad para enviar reportes de manera inmediata, los cuales son complementados por el monitoreo tecnológico local.

Detalló que para facilitar las detenciones no se requiere de forma exclusiva la intervención de una unidad de la Policía Ambiental, ya que la tira de residuos representa una falta administrativa del bando municipal que amerita arresto.

Por ello, cualquier elemento de la policía preventiva, el Grupo de Reacción Sureste, la UNIF o la Policía Violeta se encuentra facultado para intervenir en caso de detectar a una persona cometiendo la infracción en la vía pública.

“Muchas veces tenemos las videograbaciones de la misma ciudadanía que utiliza los grupos de seguridad y en ocasiones tenemos también el apoyo de la policía preventiva, del grupo de reacción y de todo el cuerpo policial para poder realizar este trabajo que es tan importante de evitar la tira de estos residuos y también el centro de control y comando nos puede auxiliar para detectar cualquier camión, camioneta o cualquier vehículo que haya depositado indebidamente”, comentó.