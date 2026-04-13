Desmiente Alcalde despidos en planta Stellantis de Ramos Arizpe

“ Lo que nos interesaba era platicar con ellos para poder continuar y, sobre todo, confirmar lo que una nota que salió hace unos días donde decían que suspendían y que iba a haber un retiro masivo, y no; al contrario, ellos están dispuestos a sumar más empleos”, afirmó el edil.

En el marco de la presentación de nuevos modelos de vehículos de Stellantis, el alcalde de Ramos Arizpe , Tomás Gutiérrez Merino, acompañó al gobernador de Coahuila y al alcalde de Saltillo para constatar la solidez de la planta y desmentir rumores sobre recortes masivos de personal.

Gutiérrez destacó que la reactivación de líneas de producción es una señal positiva para la economía local. “Están viendo la posibilidad de poder ampliar la gama de motores; el motor Hemi volvió a fabricarse, entonces ellos están haciendo con sus proveedores para poder integrar más empleos”, explicó.

El munícipe subrayó que, tras conversar con el CEO de la compañía, se garantizó la permanencia de la plantilla laboral. “Están confirmando que van a querer ampliarse y, sobre todo, no van a despedir a nadie; dicho por el CEO directamente de ellos, buscarán más empleos para la región”, puntualizó.

Respecto a la conectividad aérea, el alcalde informó que el Aeropuerto Plan de Guadalupe operó con éxito durante el periodo vacacional. “Tuvimos la posibilidad de ir a Saltillo, aquí a Ramos Arizpe o a Monterrey; decidimos venirnos por acá y, pues, perfectamente bien”, relató sobre su experiencia personal.

En cuanto al proyecto del tren de pasajeros, señaló que se analizan técnicamente los puntos críticos del trayecto. “Estamos en negociaciones porque ellos traen números y nosotros estamos haciendo estudios de los lugares con más afluencia... ellos conocen las estadísticas, nosotros la realidad”, comentó.

Sobre el balance de seguridad en la zona rural, el mandatario municipal confirmó que el despliegue de vigilancia dio resultados positivos. “Saldo blanco en todos los ejidos; el operativo surtió efecto porque no hubo problemas con la combinación de vacaciones, alcohol, fiestas y rodeos”, aseguró.

Finalmente, Gutiérrez Merino destacó que su gestión avanza en el cumplimiento de metas y en la mejora de la infraestructura vial. “La obra del Camino Real es muy importante y esperamos inaugurarla a finales de este mes con el gobernador; servirá para desfogar tráfico cuando inicien las obras de Los Pinos”, concluyó.