Saltillo: ¿Vas al Cañón de San Lorenzo? Esto recomiendan para recorrerlo sin dañar su entorno

Durante el segundo Festival de San Lorenzo, se compartieron algunas recomendaciones para quienes planean acudir al sitio, desde la preparación necesaria para una caminata hasta la forma de convivir con la flora y fauna.

Recorrer el Cañón de San Lorenzo no solamente implica caminar por sus senderos y disfrutar del paisaje; también requiere conocer las reglas del lugar y asumir responsabilidad sobre el entorno que se visita.

LA BASURA REGRESA CONTIGO

Alejandro Magallanes y Aarón Oviedo, visitantes del cañón, señalaron que es importante acudir preparados, principalmente con suficiente agua y algún alimento o barra energética, ante la posibilidad de cansancio, mareo o deshidratación durante el recorrido.

Otra de sus recomendaciones es llevar bolsas para guardar los residuos generados durante la visita y, de ser posible, recoger también basura que otros visitantes hayan dejado en el camino.

Esta indicación coincide con la de Conservación San Lorenzo A.C., organización que señala que en el sitio no existen contenedores de basura, por lo que cada visitante debe regresar consigo los residuos que genere. Mariana Leal, directora de la asociación, resumió esta regla señalando que “todo lo que está en San Lorenzo se queda en San Lorenzo y todo lo que traes tú contigo se regresa contigo”.

El uso de fuego es otra de las principales restricciones. No se deben encender fogatas, pues incluso cuando aparentemente están apagadas puede quedar alguna brasa capaz de provocar un accidente. Leal confirmó que el uso de fuego está prohibido en el sitio y explicó que existe una veda estatal.

Los visitantes también llamaron a respetar las plantas, hongos y animales que puedan encontrarse durante el recorrido. En lugar de extraer ejemplares, recomendaron observarlos, fotografiarlos y posteriormente investigar sobre ellos.

Alejandro y Aarón explicaron que precisamente parte de sus recorridos consiste en documentar especies que encuentran y conocerlas posteriormente, una práctica que permite acercarse a la biodiversidad sin alterar el entorno.