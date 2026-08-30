Saltillo: ¿Vas al Cañón de San Lorenzo? Esto recomiendan para recorrerlo sin dañar su entorno

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    Saltillo: ¿Vas al Cañón de San Lorenzo? Esto recomiendan para recorrerlo sin dañar su entorno
    Fotografiar y observar las especies, en lugar de extraerlas, permite conocer la biodiversidad sin alterarla. VANGUARDIA

Llevar suficiente agua, evitar fogatas, regresar con la basura y respetar la flora y fauna, son algunas de las recomendaciones de visitantes y responsables del espacio

Recorrer el Cañón de San Lorenzo no solamente implica caminar por sus senderos y disfrutar del paisaje; también requiere conocer las reglas del lugar y asumir responsabilidad sobre el entorno que se visita.

Durante el segundo Festival de San Lorenzo, se compartieron algunas recomendaciones para quienes planean acudir al sitio, desde la preparación necesaria para una caminata hasta la forma de convivir con la flora y fauna.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/festival-de-san-lorenzo-busca-acercar-a-saltillenses-a-la-conservacion-del-canon-BF23155949
$!Los visitantes deben registrarse previamente para que los responsables del área conozcan quiénes ingresan y qué actividades realizarán.
Los visitantes deben registrarse previamente para que los responsables del área conozcan quiénes ingresan y qué actividades realizarán. VANGUARDIA

LA BASURA REGRESA CONTIGO

Alejandro Magallanes y Aarón Oviedo, visitantes del cañón, señalaron que es importante acudir preparados, principalmente con suficiente agua y algún alimento o barra energética, ante la posibilidad de cansancio, mareo o deshidratación durante el recorrido.

Otra de sus recomendaciones es llevar bolsas para guardar los residuos generados durante la visita y, de ser posible, recoger también basura que otros visitantes hayan dejado en el camino.

Esta indicación coincide con la de Conservación San Lorenzo A.C., organización que señala que en el sitio no existen contenedores de basura, por lo que cada visitante debe regresar consigo los residuos que genere. Mariana Leal, directora de la asociación, resumió esta regla señalando que “todo lo que está en San Lorenzo se queda en San Lorenzo y todo lo que traes tú contigo se regresa contigo”.

El uso de fuego es otra de las principales restricciones. No se deben encender fogatas, pues incluso cuando aparentemente están apagadas puede quedar alguna brasa capaz de provocar un accidente. Leal confirmó que el uso de fuego está prohibido en el sitio y explicó que existe una veda estatal.

Los visitantes también llamaron a respetar las plantas, hongos y animales que puedan encontrarse durante el recorrido. En lugar de extraer ejemplares, recomendaron observarlos, fotografiarlos y posteriormente investigar sobre ellos.

Alejandro y Aarón explicaron que precisamente parte de sus recorridos consiste en documentar especies que encuentran y conocerlas posteriormente, una práctica que permite acercarse a la biodiversidad sin alterar el entorno.

https://vanguardia.com.mx/circulo-de-oro/2022/iconos-de-nuestro-saltillo/canon-de-san-lorenzo-el-pulmon-de-saltillo-hogar-de-osos-aves-y-agua-BB5627517

ANTES DE ACUDIR, REGÍSTRATE

Conservación San Lorenzo A.C. también pide a los visitantes registrarse previamente a través de su página de Internet, donde pueden proporcionar información sobre el día de su visita y la actividad que realizarán. Leal explicó que esto permite que los guardaparques tengan conocimiento de las personas que se encuentran en el área y cuenten con información de los visitantes ante cualquier eventualidad.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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