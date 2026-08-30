Festival de San Lorenzo busca acercar a saltillenses a la conservación del cañón

Con recorridos guiados, talleres, actividades de educación ambiental y espacios de divulgación sobre la flora, fauna y riqueza natural de la región, este domingo concluyó el Festival San Lorenzo 2026, organizado para acercar a la comunidad saltillense al Cañón de San Lorenzo y promover su conservación. Durante el último día del encuentro se realizaron recorridos guiados de distintos niveles, una sesión de yoga en la naturaleza, la presentación del libro “Plantas y hongos de la Sierra de Arteaga”, stands educativos y pláticas relacionadas con la historia geológica y la biodiversidad de la zona. También se ofrecieron talleres de escritura y actividades de divulgación sobre la importancia de los espacios naturales, entre ellas, una charla del Museo de las Aves de México.

Mariana Leal, directora de Conservación San Lorenzo A.C., explicó que uno de los principales objetivos del festival es que la población conozca el espacio natural y comprenda la importancia de preservarlo. “Sabemos perfectamente bien que no se conserva o no se cuida lo que no conocemos”, apuntó. La directora señaló que el festival busca ampliar las posibilidades de acercamiento al cañón, más allá de actividades como senderismo, escalada o camping, al incorporar experiencias educativas y de divulgación ambiental. Además, destacó que esta fue la segunda edición del festival y que han observado una mayor respuesta de la ciudadanía. Consideró que la asistencia podría haber aumentado alrededor de 40 por ciento respecto al año pasado, favorecida también por actividades realizadas durante la inauguración y por la difusión de instituciones y organizaciones participantes.

Entre las actividades de este año se incluyeron una noche de museos, una presentación musical sobre los planetas, demostraciones de escalada, observación astronómica y recorridos geológicos. AGUA, UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS PARA CONSERVARLO Para Conservación San Lorenzo A.C., la importancia del cañón va más allá de ser un espacio de recreación, debido al papel que desempeña en la captación y recarga de agua. Leal explicó que Saltillo depende principalmente de sus mantos acuíferos y que el Cañón de San Lorenzo, junto con la Sierra de Zapalinamé, contribuye a su recarga. “Nosotros no tenemos presas, no tenemos ríos, lo único que nos mantiene son los mantos acuíferos que justamente se recargan con el Cañón de San Lorenzo y con la Sierra de Zapalinamé, la mayor parte”, explicó. A esto se suman otros beneficios ambientales, como la contribución a la calidad del aire y la posibilidad de que los habitantes de la ciudad tengan acceso cercano a un espacio natural. La directora también destacó el contacto con la naturaleza como un elemento que puede contribuir al bienestar y a la calidad de vida de las personas. Por ello, consideró que la conservación del cañón debe involucrar también a la ciudadanía, al tratarse de un espacio cuyos beneficios alcanzan a toda la comunidad. “Sobrevivir”, esa fue la respuesta de Leal al ser cuestionada sobre cómo resumiría en una sola palabra la razón por la que los saltillenses deberían cuidar el cañón. VISITANTES PIDEN MAYOR CONCIENCIA Durante el festival también participaron personas que ya acostumbran visitar el cañón y que aprovecharon las actividades para conocer más sobre las especies y el entorno. Alejandro Magallanes y Aarón Oviedo señalaron que suelen acudir al lugar para realizar recorridos y documentar hongos, flora y fauna. Para ellos, uno de los principales atractivos del festival fueron precisamente los recorridos y los espacios educativos. Aarón Oviedo, quien acudió por primera vez al festival, señaló que le llamó la atención que el encuentro estuviera enfocado en promover el conocimiento de la flora y fauna de la región.

Los visitantes consideraron que conocer el entorno también ayuda a generar mayor conciencia ante el crecimiento urbano hacia las zonas naturales. Como parte de sus recomendaciones para quienes visitan por primera vez el cañón, señalaron la importancia de llevar bolsas para recoger la basura, evitar las fogatas, llevar suficiente agua y respetar las especies que se encuentren durante los recorridos. También destacaron la posibilidad de documentar especies sin extraerlas del lugar, como una manera de aprender sobre la biodiversidad de la zona. REGLAS PARA VISITAR EL CAÑÓN Conservación San Lorenzo A.C. recordó que quienes deseen acudir a la zona deben registrarse previamente a través de su página de internet, con el propósito de que los responsables del área conozcan qué personas ingresan y qué actividades realizarán. Entre las principales recomendaciones se encuentran no tirar basura, no utilizar fuego y respetar la flora y fauna silvestres. Leal enfatizó que en el cañón no existen contenedores de basura, por lo que los visitantes deben regresar con los residuos que generen. “Todo lo que traes tú contigo, se regresa contigo”.