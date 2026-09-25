Saltillo: Vecinos cuestionan instalación de estructura en área del campo de golf de Lomas de Lourdes (video)

Una estructura metálica de grandes dimensiones fue instalada en el área conocida como campo de golf, en el sector de Lomas de Lourdes en Saltillo, situación que generó inquietud entre habitantes de la zona, quienes solicitaron información a las autoridades sobre el propósito de los trabajos. A través de un posicionamiento, Residentes de Lomas de Lourdes, A.C., señalaron que hasta el momento desconocen oficialmente cuál será la finalidad de la estructura, qué actividades se desarrollan en el sitio y cuáles son las autorizaciones otorgadas para su instalación.

La organización informó que ya solicitó información a las autoridades correspondientes y que dará seguimiento a cualquier actividad que pudiera modificar o afectar el área. PIDEN PRESERVAR EL ÁREA POR SU VALOR AMBIENTAL Los residentes manifestaron su postura a favor de conservar y proteger el espacio debido a su vegetación, biodiversidad y función ambiental, particularmente por su importancia para la infiltración del agua en beneficio de Lomas de Lourdes y otros sectores de Saltillo.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Ante la falta de información oficial sobre la estructura, hicieron un llamado a los habitantes de la zona para mantenerse atentos a las actividades que se desarrollen en el lugar y conocer las determinaciones de las autoridades. VECINOS PLANTEAN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS Residentes de Lomas de Lourdes, A.C., señalaron que su participación será pacífica y respetuosa, con el objetivo de defender la conservación del entorno. La agrupación reiteró que permanecerá pendiente de las acciones que se realicen en el área y de la información que proporcionen las autoridades respecto a los permisos, trabajos y finalidad de la estructura instalada.