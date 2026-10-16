Saltillo: Vecinos piden audiencia al Congreso del Estado para conocer avance de la Reforma Vecinal

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo solicitó una audiencia con la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, para conocer el avance de las iniciativas populares que integran la Reforma Vecinal, presentadas el 4 de diciembre de 2025 y actualmente turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales. La solicitud fue elaborada y firmada por Armando López Romero, coordinador de la organización, y entregada ante el Congreso por Raúl Steel Ramírez Garza, de acuerdo con la organización.

En el escrito, los vecinos solicitan información sobre las actuaciones legislativas realizadas, los acuerdos adoptados y las etapas pendientes para dar continuidad al trámite de las iniciativas. También buscan conocer las posibilidades de seguimiento y participación de los ciudadanos promotores durante el procedimiento legislativo. ¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA VECINAL? La Reforma Vecinal fue presentada por organizaciones vecinales, asociaciones y colectivos de Saltillo, así como por el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, y respaldada por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el desarrollo urbano y el entorno de las colonias. La propuesta contempla modificar el artículo 7 de la Constitución de Coahuila para reconocer el Derecho a la Ciudad, así como reformar la Ley de Participación Ciudadana y otras disposiciones legales para ampliar los mecanismos de consulta y participación de la población. La presentación de la Reforma Vecinal contó con el respaldo de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, quienes estuvieron presentes durante la entrega de la propuesta al Congreso del Estado el 4 de diciembre de 2025. La iniciativa se estructura en cinco ejes: Derecho a la Ciudad: reconocer constitucionalmente el derecho de las personas a participar en las decisiones sobre el entorno donde viven.

Participación ciudadana: ampliar el acceso de la población a los instrumentos de participación previstos en la legislación estatal. Agenda Comunitaria Vinculante: incorporar las prioridades de las colonias en los planes municipal y estatal de desarrollo. Representación democrática: promover mecanismos transparentes y abiertos para elegir representantes en los consejos de participación ciudadana. Consulta vecinal sobre obra pública: establecer mecanismos de consulta previa a los vecinos ante proyectos de obra pública que puedan afectar a sus comunidades, conforme a los términos propuestos en la iniciativa. La organización ha señalado que el propósito central es que las vecinas y los vecinos tengan mayor intervención en las decisiones públicas que afectan directamente a sus colonias, particularmente en materia de desarrollo urbano y obra pública. La propuesta fue respaldada por vecinos, asociaciones y colectivos de distintos sectores de Saltillo. Al anunciar su presentación en diciembre de 2025, sus promotores informaron que reunieron cerca de 400 firmas ciudadanas. A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA A más de diez meses de la presentación de las iniciativas, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo busca conocer el estado que guarda su análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales y las actuaciones previstas para continuar el procedimiento legislativo para la Reforma Vecinal.