Saltillo: Vecinos piden audiencia al Congreso del Estado para conocer avance de la Reforma Vecinal

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Vecinos piden audiencia al Congreso del Estado para conocer avance de la Reforma Vecinal
    Organizaciones vecinales y el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila respaldaron la propuesta presentada en diciembre de 2025 REDES SOCIALES

La organización solicitó información sobre las actuaciones legislativas y las etapas pendientes de las iniciativas populares presentadas en diciembre de 2025

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo solicitó una audiencia con la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, para conocer el avance de las iniciativas populares que integran la Reforma Vecinal, presentadas el 4 de diciembre de 2025 y actualmente turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La solicitud fue elaborada y firmada por Armando López Romero, coordinador de la organización, y entregada ante el Congreso por Raúl Steel Ramírez Garza, de acuerdo con la organización.

Saltillo: Evacúan a más de 150 personas por pipa doble de combustible que intentaba subir pendiente de Zona Centro

En el escrito, los vecinos solicitan información sobre las actuaciones legislativas realizadas, los acuerdos adoptados y las etapas pendientes para dar continuidad al trámite de las iniciativas. También buscan conocer las posibilidades de seguimiento y participación de los ciudadanos promotores durante el procedimiento legislativo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA VECINAL?

La Reforma Vecinal fue presentada por organizaciones vecinales, asociaciones y colectivos de Saltillo, así como por el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, y respaldada por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el desarrollo urbano y el entorno de las colonias.

La propuesta contempla modificar el artículo 7 de la Constitución de Coahuila para reconocer el Derecho a la Ciudad, así como reformar la Ley de Participación Ciudadana y otras disposiciones legales para ampliar los mecanismos de consulta y participación de la población.

La presentación de la Reforma Vecinal contó con el respaldo de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, quienes estuvieron presentes durante la entrega de la propuesta al Congreso del Estado el 4 de diciembre de 2025.

La iniciativa se estructura en cinco ejes:

Derecho a la Ciudad: reconocer constitucionalmente el derecho de las personas a participar en las decisiones sobre el entorno donde viven.

$!La Reforma Vecinal busca ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre desarrollo urbano y obra pública
La Reforma Vecinal busca ampliar la participación ciudadana en las decisiones sobre desarrollo urbano y obra pública REDES SOCIALES

Participación ciudadana: ampliar el acceso de la población a los instrumentos de participación previstos en la legislación estatal.

Agenda Comunitaria Vinculante: incorporar las prioridades de las colonias en los planes municipal y estatal de desarrollo.

Representación democrática: promover mecanismos transparentes y abiertos para elegir representantes en los consejos de participación ciudadana.

Consulta vecinal sobre obra pública: establecer mecanismos de consulta previa a los vecinos ante proyectos de obra pública que puedan afectar a sus comunidades, conforme a los términos propuestos en la iniciativa.

La organización ha señalado que el propósito central es que las vecinas y los vecinos tengan mayor intervención en las decisiones públicas que afectan directamente a sus colonias, particularmente en materia de desarrollo urbano y obra pública.

La propuesta fue respaldada por vecinos, asociaciones y colectivos de distintos sectores de Saltillo. Al anunciar su presentación en diciembre de 2025, sus promotores informaron que reunieron cerca de 400 firmas ciudadanas.

A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA

A más de diez meses de la presentación de las iniciativas, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo busca conocer el estado que guarda su análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales y las actuaciones previstas para continuar el procedimiento legislativo para la Reforma Vecinal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
reformas a la Ley
Ciudadanía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Seriedad sin peso

Seriedad sin peso
El callejón de la Delgadina: historias de terror y leyendas de Saltillo

El callejón de la Delgadina: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

PRI Coahuila: Agradecimientos y aprovechar el ambiente para el 2029

Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
Pide Manolo Jiménez evitar falsas expectativas en futuro de Altos Hornos.

‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta
El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes (tiempo local) la región de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Sismo de magnitud 6.9 sacude Kamchatka, al oriente de Rusia
Lula Da Silva, presidente de Brasil.

Brasil aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales