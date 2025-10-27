Saltillo: Vehículo se impacta por llanta ponchada; dos personas de la tercera edad resultan lesionadas

/ 27 octubre 2025
    Los afectados son Víctor Manuel Zertuche Ramos, de 81 años, y su pareja, de edad similar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una pareja de adultos mayores sufrió un accidente automovilístico en el bulevar Venustiano Carranza a la altura de la colonia República

Una pareja de adultos mayores resultó lesionada la tarde de este lunes luego de sufrir un accidente automovilístico sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la calle Baja California, en la colonia República. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Los afectados fueron identificados como Víctor Manuel Zertuche Ramos, de 81 años, y su pareja, de edad similar, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo Hyundai i10 con dirección hacia la calle Aguascalientes.

Según los primeros reportes, el accidente se originó cuando uno de los neumáticos del automóvil se reventó inesperadamente, lo que provocó que el conductor perdiera parcialmente el control del vehículo.

El auto impactó contra un cordón cuneta del lado izquierdo, lo que ocasionó que se dañara y girara, quedando atravesado sobre la vía, obstaculizando parcialmente la circulación. Testigos que presenciaron el hecho reportaron la situación a los servicios de emergencia de inmediato.

El accidente ocurrió debido a que uno de los neumáticos del vehículo se reventó. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Poco después arribó una ambulancia de la Cruz Roja para brindar atención a los lesionados. Asimismo, personal de la empresa privada Plus Care también se presentó en el lugar para auxiliar a la pareja.

La empresa privada Plus Care también intervino y brindó primeros auxilios hasta la llegada del ajustador de la aseguradora. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, se decidió que Plus Care se haría cargo de los primeros auxilios hasta la llegada del ajustador de la aseguradora correspondiente.

Tras recibir atención inicial en el lugar del accidente, ambos adultos mayores fueron trasladados a un hospital cercano para continuar con la evaluación médica y recibir tratamiento por las lesiones sufridas. Por su parte, la aseguradora atendió los daños materiales ocasionados al vehículo, así como los gastos médicos derivados del incidente.

