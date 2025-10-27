Saltillo: Vehículo se impacta por llanta ponchada; dos personas de la tercera edad resultan lesionadas

Una pareja de adultos mayores resultó lesionada la tarde de este lunes luego de sufrir un accidente automovilístico sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la calle Baja California, en la colonia República. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Los afectados fueron identificados como Víctor Manuel Zertuche Ramos, de 81 años, y su pareja, de edad similar, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo Hyundai i10 con dirección hacia la calle Aguascalientes.

Según los primeros reportes, el accidente se originó cuando uno de los neumáticos del automóvil se reventó inesperadamente, lo que provocó que el conductor perdiera parcialmente el control del vehículo.

El auto impactó contra un cordón cuneta del lado izquierdo, lo que ocasionó que se dañara y girara, quedando atravesado sobre la vía, obstaculizando parcialmente la circulación. Testigos que presenciaron el hecho reportaron la situación a los servicios de emergencia de inmediato.