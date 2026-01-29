Arriba la tambora: promocionan en Torreón el Carnaval Internacional de Mazatlán

/ 29 enero 2026
    Arriba la tambora: promocionan en Torreón el Carnaval Internacional de Mazatlán
    Autoridades turísticas de Sinaloa durante la presentación del Carnaval Internacional de Mazatlán en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Secretaría de Turismo de Sinaloa inició en La Laguna su gira nacional de promoción

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de acercar a la región lagunera una de las celebraciones más emblemáticas de México, la Secretaría de Turismo de Sinaloa presentó en Torreón los detalles del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que celebrará su edición número 128 del 12 al 17 de febrero, bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”.

La presentación se realizó en el Centro de Convenciones de Torreón, en un encuentro con medios de comunicación auspiciado por la Secretaría de Turismo de Coahuila, donde se destacó al Carnaval como un embajador cultural de Sinaloa, capaz de proyectar su identidad, tradiciones, gastronomía y hospitalidad ante visitantes nacionales e internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Subasta de AHMSA en fecha más cercana genera certeza y esperanza: Carlos Villarreal

Durante la conferencia se subrayó que el Carnaval de Mazatlán es una tradición viva que une generaciones, llena de música, color y participación ciudadana, y que se ha consolidado como uno de los carnavales más importantes del mundo por su historia, calidad artística y arraigo popular.

El programa contempla eventos emblemáticos como la coronación del Rey de la Alegría (12 de febrero), la Reina de los Juegos Florales (13), la Reina del Carnaval (14) y la Reina Infantil (16), además del tradicional Combate Naval el 14 de febrero y los Desfiles del Carnaval, programados para los días 15 y 17.

A estas actividades se suman espectáculos artísticos de gran formato con la participación de Edén Muñoz, Yuridia, Belinda y Lara Campos, así como un homenaje a Germán Lizárraga, acompañado por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, lo que promete una oferta musical diversa y de alto nivel.

En materia de impacto turístico y económico, las autoridades estiman una ocupación hotelera del 87%, la llegada de más de 92 mil turistas, una asistencia superior a 1.2 millones de personas y una derrama económica mayor a 1,100 millones de pesos, beneficiando directamente a hoteleros, restauranteros, transportistas y prestadores de servicios.

Asimismo, se informó que el 29 de enero se dará el banderazo al operativo de seguridad, con una estrategia integral de coordinación entre corporaciones de seguridad y auxilio, para garantizar una celebración ordenada y segura tanto para visitantes como para habitantes del puerto.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Universidad Politécnica de Ramos Arizpe proceso de admisión 2026

Con esta presentación en Torreón, la Secretaría de Turismo de Sinaloa dio inicio a la gira nacional de promoción del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que continuará en ciudades como Monterrey, Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Guadalajara y Querétaro, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en el mercado nacional y consolidar a Mazatlán como un referente turístico y cultural del país.

