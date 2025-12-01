Saltillo: vinculan a proceso a Hugo Alejandro ‘N’ por feminicidio de menor

Bajo la causa penal 2186/2025, un juez de control vinculó a proceso a Hugo Alejandro ¨N¨ por el delito de feminicidio, previsto en el artículo 188, fracción IV, del Código Penal, en Saltillo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que permitieron al juez determinar la continuidad del proceso penal en contra del imputado.

La autoridad judicial decidió mantener la medida cautelar de prisión justificada, por lo que Hugo Alejandro ¨N¨ permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán presentar pruebas adicionales y realizar los actos procesales correspondientes.

El plazo fijado concluirá el próximo 1 de marzo de 2026, fecha en la que se evaluará el avance del caso y se definirán las siguientes etapas del procedimiento.