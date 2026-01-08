Será este viernes cuando expolicía de Ramos Arizpe sea llevado ante la justicia por feminicidio de su madre

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Será este viernes cuando expolicía de Ramos Arizpe sea llevado ante la justicia por feminicidio de su madre
    El imputado fue detenido en el lugar de los hechos, en la colonia Conquistadores, luego de que vecinos reportaran gritos de auxilio provenientes del domicilio. FOTO: ARCHIVO

José Salvador “N” será presentado ante un juez de control para la formulación de cargos por el feminicidio de su madre, ocurrido en una colonia de Saltillo

Mañana viernes, José Salvador “N” será presentado ante la primera audiencia, donde los agentes del Ministerio Público presentarán ante un juez de control cuáles son los cargos y los primeros datos de prueba por los que lo señalan del feminicidio de su madre, registrado en una colonia al oriente de Saltillo.

Fue ayer miércoles cuando la autoridad procuradora de justicia tomó conocimiento del caso, luego de que vecinos reportaron desde la calle Pedro Gentil, en la colonia Conquistadores, que un hombre se encontraba al interior de un domicilio, desde donde se escuchaban gritos de auxilio de una mujer.

A la llegada, la autoridad tomó conocimiento de que la mujer, de nombre María “N”, de 68 años, había sido privada de la vida por el hombre, quien era reconocido como su hijo.

El hombre fue detenido en el lugar por las autoridades, quienes se percataron de que se encontraba bajo los influjos de sustancias prohibidas.

Durante las primeras horas posteriores al suceso, las autoridades se enfocaron en recuperar los datos de prueba con los que sustentarán la teoría de lo ocurrido y, de acuerdo con la Fiscalía, este periodo se agotará dentro del tiempo permitido para la investigación, que es de 48 horas, debido a que existe una persona detenida.

Hasta el momento, la autoridad judicial no ha fijado una hora para atender el asunto el día de mañana, cuando deberá definirse si el caso se clasifica como matricidio o como el primer feminicidio del año.

Temas


Feminicidios
Justicia
A20

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

