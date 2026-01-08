Será este viernes cuando expolicía de Ramos Arizpe sea llevado ante la justicia por feminicidio de su madre

Mañana viernes, José Salvador “N” será presentado ante la primera audiencia, donde los agentes del Ministerio Público presentarán ante un juez de control cuáles son los cargos y los primeros datos de prueba por los que lo señalan del feminicidio de su madre, registrado en una colonia al oriente de Saltillo.

Fue ayer miércoles cuando la autoridad procuradora de justicia tomó conocimiento del caso, luego de que vecinos reportaron desde la calle Pedro Gentil, en la colonia Conquistadores, que un hombre se encontraba al interior de un domicilio, desde donde se escuchaban gritos de auxilio de una mujer.

A la llegada, la autoridad tomó conocimiento de que la mujer, de nombre María “N”, de 68 años, había sido privada de la vida por el hombre, quien era reconocido como su hijo.

El hombre fue detenido en el lugar por las autoridades, quienes se percataron de que se encontraba bajo los influjos de sustancias prohibidas.

Durante las primeras horas posteriores al suceso, las autoridades se enfocaron en recuperar los datos de prueba con los que sustentarán la teoría de lo ocurrido y, de acuerdo con la Fiscalía, este periodo se agotará dentro del tiempo permitido para la investigación, que es de 48 horas, debido a que existe una persona detenida.

Hasta el momento, la autoridad judicial no ha fijado una hora para atender el asunto el día de mañana, cuando deberá definirse si el caso se clasifica como matricidio o como el primer feminicidio del año.