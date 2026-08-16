Saltillo vive otro domingo de convivencia en la Ruta Recreativa con servicios médicos y atención a mascotas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo vive otro domingo de convivencia en la Ruta Recreativa con servicios médicos y atención a mascotas
    Algunas personas acudieron a la Ruta Recreativa acompañadas de sus mascotas y aprovecharon el circuito para ejercitarse. CORTESÍA

El paseo dominical mantiene su horario de verano de 6:30 a 11:30 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza

Miles de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa de Saltillo, donde además de caminar, correr y andar en bicicleta, patines o patineta, tuvieron acceso a diferentes actividades y servicios gratuitos preparados por dependencias municipales.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las actividades se desarrollaron por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, como parte de las opciones de activación física y convivencia familiar que se ofrecen cada semana en este paseo dominical.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/freestyle-reune-a-jovenes-talentos-durante-el-mes-de-la-juventud-en-saltillo-LO22869299

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que brindó consulta general y realizó detecciones de diabetes e hipertensión sin costo para las personas que solicitaron estos servicios.

La atención también se extendió a los animales de compañía, con la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas y desparasitación.

$!Personal municipal ofreció servicios gratuitos para animales de compañía, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación.
Personal municipal ofreció servicios gratuitos para animales de compañía, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación. CORTESÍA

Además, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), promovió la adopción responsable de animales conforme a los procedimientos establecidos.

Durante la jornada se observó a familias que acudieron acompañadas de sus animales de compañía, así como a personas que aprovecharon el cierre de la vialidad para caminar, trotar, andar en bicicleta, patines o patineta.

$!Ciclistas recorrieron el bulevar Venustiano Carranza durante la jornada dominical, que permanece habilitada hasta las 11:30 horas.
Ciclistas recorrieron el bulevar Venustiano Carranza durante la jornada dominical, que permanece habilitada hasta las 11:30 horas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar todos los domingos en la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza. Durante la temporada de verano, el horario es de 6:30 a 11:30 horas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ruta Recreativa
Ciudadanía

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Federico Fernández dio a conocer que el exnotario enfrenta al menos 60 denuncias con afectación económica que ronda en los 50 mdp.

Confirma el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, la detención en España de exnotario de Torreón por megafraude
true

POLITICÓN: ¿Confesión de parte? Familia de AMLO sugiere que él es el objetivo de EU
Cinco ciudades coahuilenses tendrán una mayor oferta de licenciaturas con validez oficial.

SEDU otorga 28 RVOE a instituciones privadas en Coahuila para impartir licenciaturas
NosotrAs: El mandato de no envejecer

NosotrAs: El mandato de no envejecer
Andy, héroe nacional

Andy, héroe nacional
CUARTOSCURO

Y, ¿quién demonios es ‘El Patrón’ del caso Iguala?
REDES SOCIALES

La carta de Andy

Johojan Jared fue asesinado con un arma blanca por su pareja Azucena Nohemí, quien fue vinculada a proceso.

Saltillo: Vinculan a proceso a Azucena Noemí por la muerte de su pareja