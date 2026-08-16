Saltillo vive otro domingo de convivencia en la Ruta Recreativa con servicios médicos y atención a mascotas

Miles de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa de Saltillo, donde además de caminar, correr y andar en bicicleta, patines o patineta, tuvieron acceso a diferentes actividades y servicios gratuitos preparados por dependencias municipales. De acuerdo con el Gobierno Municipal, las actividades se desarrollaron por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, como parte de las opciones de activación física y convivencia familiar que se ofrecen cada semana en este paseo dominical.

La Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que brindó consulta general y realizó detecciones de diabetes e hipertensión sin costo para las personas que solicitaron estos servicios. La atención también se extendió a los animales de compañía, con la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas y desparasitación.

Además, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), promovió la adopción responsable de animales conforme a los procedimientos establecidos. Durante la jornada se observó a familias que acudieron acompañadas de sus animales de compañía, así como a personas que aprovecharon el cierre de la vialidad para caminar, trotar, andar en bicicleta, patines o patineta.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar todos los domingos en la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza. Durante la temporada de verano, el horario es de 6:30 a 11:30 horas.