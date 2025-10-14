Saltillo vivirá un mes de teatro con más de 20 funciones locales

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Saltillo vivirá un mes de teatro con más de 20 funciones locales
    Colaboran en estos eventos la Universidad La Salle Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Casa de la Cultura de Saltillo, así como compañías teatrales. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

Con los martes de teatro sensorial y funciones los fines de semana, la capital podrá experimentar el arte teatral

En Saltillo, la compañía de teatro “Calaverita de azúcar” anunció que ofrecerá una diversidad de funciones de teatro en todo el mes de octubre para la comunidad saltillense, ampliando la oferta cultural con actividades para todo público.

Con la colaboración de la Universidad La Salle Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Casa de la Cultura de Saltillo, así como la compañía teatral “Clementina Trattoria” y el Teatro Garnica, juntos ofrecerán 20 actos teatrales en total.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: preparan ciclo de cine de terror mexicano en el Museo de las Aves

Comenzando este martes 14 de octubre con la obra “Voces Contra El Poder”, en el Auditorio “Javier Cabello Siller” en Universidad La Salle a las 9:30 horas, y en el Aula Magna “Ing. José María Fraustro Siller” en la UAdeC, campus poniente, a las 12:30 horas. La entrada es libre con cupo limitado.

Los martes 14, 21 y 28, a las 20:00 horas, la compañía Clementina Trattoria traerá una serie de puestas en escena de varias leyendas de la ciudad llamada “Penumbras de Saltillo I, II, III y IV”. Desde el teatro sensorial, la compañía ofrecerá una cena, teatro a ciegas y la experiencia única de estas obras.

Con actos como “El Callejón del Diablo”, “La Taconera”, “El Tamalero de Saltillo”, “El Trenazo”, “El suicida de Catedral”, entre otras. La cooperación será de 350 pesos con descuentos para estudiantes o usuarios de la Inapam y será en Reynosa #125, Colonia República. Reservaciones por WhatsApp a los números 844 229 60 53 y 844 272 72 53.

Los días 17 y 18 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Garnica (Andrés Saucedo, #1059; Colonia Topochico), se presentará la obra de teatro “Una Más de Romeo”, de Mariano Acosta y dirigida por Efrén Estrada. La cooperación general es de 150 pesos, con un 2x1 para estudiantes, infancias y usuarios Inapam. Las reservaciones son vía WhatsApp a los números 844 271 09 91 y 844 668 37 81.

Por último, el 16, 17 y 18 de octubre, a las 19 horas, en la Casa de la Cultura se podrá presenciar la obra “Las Primas”. Con una función por día, los boletos se podrán adquirir en taquilla o por teléfono al 844 101 08 55.

Con estas obras de teatro, la comunidad de Saltillo podrá experimentar las artes escénicas con producciones culturales totalmente locales, fomentando el teatro como herramienta cultural para crear comunidad.

Temas


Arte
Cultura
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

