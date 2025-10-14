Saltillo vivirá un mes de teatro con más de 20 funciones locales

En Saltillo, la compañía de teatro “Calaverita de azúcar” anunció que ofrecerá una diversidad de funciones de teatro en todo el mes de octubre para la comunidad saltillense, ampliando la oferta cultural con actividades para todo público.

Con la colaboración de la Universidad La Salle Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Casa de la Cultura de Saltillo, así como la compañía teatral “Clementina Trattoria” y el Teatro Garnica, juntos ofrecerán 20 actos teatrales en total.

Comenzando este martes 14 de octubre con la obra “Voces Contra El Poder”, en el Auditorio “Javier Cabello Siller” en Universidad La Salle a las 9:30 horas, y en el Aula Magna “Ing. José María Fraustro Siller” en la UAdeC, campus poniente, a las 12:30 horas. La entrada es libre con cupo limitado.