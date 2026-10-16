Por mal clima, pasajeros se quedan sin vuelo de Saltillo con destino a la CDMX

El despegue estaba programado para las 14:30 horas de este viernes, con llegada estimada a las 16:20 horas. Sin embargo, la compañía notificó a los viajeros que la operación no podría realizarse debido al mal tiempo.

La aerolínea Viva Aerobus canceló el vuelo que partiría de Saltillo con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), debido a las condiciones climáticas, lo que dejó a 186 pasajeros sin poder realizar su viaje en el horario previsto.

Como alternativa, la aerolínea ofreció la posibilidad de reprogramar el vuelo, aunque la cancelación generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes tuvieron que buscar otras opciones para llegar a su destino.

Ante la falta de certeza sobre sus traslados, algunos viajeros optaron por buscar alternativas de transporte e incluso se trasladaron al aeropuerto de Monterrey con la intención de continuar su viaje.

La suspensión afectó a un total de 186 pasajeros, quienes debieron ajustar sus planes ante el cambio en la operación aérea.

Hasta el momento, la cancelación fue atribuida a las condiciones meteorológicas, mientras que la reprogramación se mantiene como la alternativa ofrecida por Viva Aerobus a los usuarios afectados.