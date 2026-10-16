Por mal clima, pasajeros se quedan sin vuelo de Saltillo con destino a la CDMX

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    Por mal clima, pasajeros se quedan sin vuelo de Saltillo con destino a la CDMX
    Por mal clima, pasajeros se quedan sin vuelo de Saltillo con destino a la CDMX
    La aerolínea notificó a los pasajeros sobre la cancelación por las condiciones meteorológicas. VANGUARDIA

La suspensión afectó a 186 pasajeros que tenían previsto viajar este viernes

La aerolínea Viva Aerobus canceló el vuelo que partiría de Saltillo con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), debido a las condiciones climáticas, lo que dejó a 186 pasajeros sin poder realizar su viaje en el horario previsto.

El despegue estaba programado para las 14:30 horas de este viernes, con llegada estimada a las 16:20 horas. Sin embargo, la compañía notificó a los viajeros que la operación no podría realizarse debido al mal tiempo.

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Como alternativa, la aerolínea ofreció la posibilidad de reprogramar el vuelo, aunque la cancelación generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes tuvieron que buscar otras opciones para llegar a su destino.

Ante la falta de certeza sobre sus traslados, algunos viajeros optaron por buscar alternativas de transporte e incluso se trasladaron al aeropuerto de Monterrey con la intención de continuar su viaje.

La suspensión afectó a un total de 186 pasajeros, quienes debieron ajustar sus planes ante el cambio en la operación aérea.

Hasta el momento, la cancelación fue atribuida a las condiciones meteorológicas, mientras que la reprogramación se mantiene como la alternativa ofrecida por Viva Aerobus a los usuarios afectados.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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