Saltillo: vuelca tras esquivar a conductor que le cerró el paso sobre Nazario Ortiz

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    Saltillo: vuelca tras esquivar a conductor que le cerró el paso sobre Nazario Ortiz
    El vehículo volcó varios metros hasta quedar en medio de la circulación con las llantas hacia arriba. MARTÍN ROJAS

Presuntamente, otro conductor le cerró el paso al intentar incorporarse al puente vehicular

La conductora de un vehículo Chevy protagonizó un aparatoso accidente vehicular luego de que, presuntamente, otro conductor le cerrara el paso, lo que ocasionó que volcara sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando la joven de 19 años circulaba de poniente a oriente sobre dicha vialidad. Presuntamente, a la altura del bulevar Galerías, otro conductor le cerró el paso al intentar incorporarse al puente vehicular.

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Ante esta situación, la joven dio un volantazo para evitar el impacto, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y volcara varios metros más adelante, hasta quedar en medio de la circulación con las llantas hacia arriba.

$!Testigos solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.
Testigos solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el objetivo de prevenir otro accidente.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora, quien no sufrió lesiones de consideración.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora, quien no sufrió lesiones de consideración. MARTÍN ROJAS
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Paramédicos de la Cruz Roja también se movilizaron al lugar para valorar a la conductora, quien afortunadamente no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

El vehículo siniestrado fue remolcado mediante una grúa y posteriormente trasladado a un corralón. El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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