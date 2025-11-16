Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas

El Gobierno de Saltillo, a través del programa Visión con Amor, ha dado un paso significativo en la mejora de la salud visual de la población al llevar a cabo una jornada más de cirugías gratuitas de cataratas. Encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, la segunda jornada de retiro de parches se realizó con éxito, beneficiando a 275 personas, como parte de un esfuerzo coordinado con el Gobierno del Estado y la Beneficencia Pública de Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

Durante el evento, que se llevó a cabo el pasado viernes, Díaz González destacó el impacto positivo que este programa tiene en la vida de las familias de Saltillo. “Este programa representa esperanza, salud y calidad de vida para muchas familias. Felicito y reconozco el gran trabajo del DIF Saltillo, encabezado por mi esposa Luly, y a todo su equipo por su entrega y sensibilidad”, comentó el edil.

Además, agradeció la colaboración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Salud de Coahuila y el personal médico que ha hecho posible esta jornada de atención médica gratuita.

En total, el programa ha realizado más de 700 cirugías de cataratas y más de mil valoraciones en lo que va del año, ofreciendo atención a personas de escasos recursos. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para llegar a más personas y mejorar su calidad de vida. “Esto es gracias al trabajo unido y coordinado que tenemos, lo que da como resultado una acción que no solo mejora la calidad de vida de la persona, sino también de su familia”, señaló.

El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, subrayó que el objetivo de este programa es brindar atención integral a personas diagnosticadas con cataratas que no cuentan con los recursos para acceder a tratamientos privados. “La salud es una prioridad, es un tesoro que todas y todos debemos tener, y en la que nos involucramos todos”, expresó.