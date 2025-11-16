Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas
Saltillo lleva a cabo la segunda jornada del programa Visión con Amor, con la realización de 275 cirugías gratuitas de cataratas, beneficiando a personas de escasos recursos
El Gobierno de Saltillo, a través del programa Visión con Amor, ha dado un paso significativo en la mejora de la salud visual de la población al llevar a cabo una jornada más de cirugías gratuitas de cataratas. Encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, la segunda jornada de retiro de parches se realizó con éxito, beneficiando a 275 personas, como parte de un esfuerzo coordinado con el Gobierno del Estado y la Beneficencia Pública de Coahuila.
Durante el evento, que se llevó a cabo el pasado viernes, Díaz González destacó el impacto positivo que este programa tiene en la vida de las familias de Saltillo. “Este programa representa esperanza, salud y calidad de vida para muchas familias. Felicito y reconozco el gran trabajo del DIF Saltillo, encabezado por mi esposa Luly, y a todo su equipo por su entrega y sensibilidad”, comentó el edil.
Además, agradeció la colaboración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Salud de Coahuila y el personal médico que ha hecho posible esta jornada de atención médica gratuita.
En total, el programa ha realizado más de 700 cirugías de cataratas y más de mil valoraciones en lo que va del año, ofreciendo atención a personas de escasos recursos. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para llegar a más personas y mejorar su calidad de vida. “Esto es gracias al trabajo unido y coordinado que tenemos, lo que da como resultado una acción que no solo mejora la calidad de vida de la persona, sino también de su familia”, señaló.
El secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, subrayó que el objetivo de este programa es brindar atención integral a personas diagnosticadas con cataratas que no cuentan con los recursos para acceder a tratamientos privados. “La salud es una prioridad, es un tesoro que todas y todos debemos tener, y en la que nos involucramos todos”, expresó.
En esta jornada, también se retiraron los parches a los beneficiarios José Ascensión Cervantes Lozano y María Olivia Robles Sosa, quienes agradecieron el apoyo recibido. Además, se contó con la presencia de Ivonne Espinoza Torres, representante de la presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés, y otros funcionarios públicos, quienes dieron testimonio del impacto positivo que programas como Visión con Amor tienen en la comunidad.
Este evento forma parte de una serie de programas impulsados por el DIF Saltillo, como Ponte las Pilas, Amor en Movimiento y Aquí Vamos Gratis, que buscan transformar vidas y ofrecer oportunidades de salud, movilidad y empleo para las familias saltillenses.