$!Tren Saltillo-Monterrey: otorgan construcción de estaciones a la española Comsa Infraestructuras

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) otorgó la licitación para la construcción de las estaciones del tren Saltillo– Monterrey al grupo liderado por la empresa de origen español Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V. El consorcio también está conformado por Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V.; Comsa, S.A., y Vise, S.A. de C.V., al que se le aprobó la obra por 2 mil 890 millones 971 mil 095.04 pesos.

Este miércoles 16 de abril se emitió el fallo de una licitación que, en un inicio, se pospuso; posteriormente, se declaró desierta y, finalmente, volvió a aplazarse antes de resolverse, luego de haberse publicado la primera convocatoria en noviembre pasado. De los cinco grupos concursantes, únicamente el ganador fue declarado solvente por la autoridad; dos propuestas fueron desechadas y otras dos se consideraron no solventes por incumplir los requerimientos técnicos. El contrato se firmará el próximo 20 de abril y los trabajos comenzarán el día 27 del mismo mes. El fallo establece un plazo de 749 días naturales para la conclusión de la obra, es decir, el 14 de mayo de 2028. La licitación contempla los paraderos de Derramadero, Ramos Arizpe y García, así como la estación en Saltillo. Además, incluye la reubicación de la antigua estación de carga ubicada en el ejido La Encantada.

El paradero Derramadero se ubicará en el entronque entre la carretera a Zacatecas y la desviación hacia el ejido del mismo nombre. Posteriormente, el tren continuará hacia el centro de Saltillo, donde actualmente opera Kansas City Southern de México, a dos cuadras de la Alameda Zaragoza, en el cruce de las calles Emilio Carranza y Luis Gutiérrez.

La siguiente estación se ubicará a dos cuadras de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, sobre el bulevar Óscar Flores Tapia, en la colonia Anacahuita. En García, Nuevo León, se instalará sobre la avenida Hacienda del Fraile, a escasos metros del fraccionamiento del mismo nombre. Cerca también se encuentran colonias como Sierra Real y Urbivilla del Prado. Las vías pasarán próximas a la empresa Bulkmatic de México y al Parque Acuático El General.

CARGA DENUNCIAS POR INTEROCEÁNICO Comsa Infraestructuras se sumó a este nuevo proceso licitatorio luego de no participar en el iniciado en noviembre, el cual fue declarado desierto en febrero. Esta empresa es una de las señaladas en denuncias presentadas por víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 lesionadas.

La denuncia también incluyó a Grupo Constructor Diamante y DANIFERROTOOLS —empresa que se deslindó semanas después—, debido a que fueron las principales contratistas del proyecto ferroviario para el mantenimiento de las vías. De acuerdo con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, el tren se descarriló por exceso de velocidad y no por fallas en los materiales ni en su adquisición. Asimismo, afirmó que 145 víctimas alcanzaron acuerdos reparatorios para evitar la prolongación de procesos judiciales.

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