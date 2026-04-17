Saltillo y Austin reafirman hermanamiento con agenda de colaboración

El encuentro forma parte de una agenda de trabajo que contempla fortalecer intercambios en áreas como seguridad pública, protección civil, educación, cultura y deporte.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González y el Mayor de Austin, Kirk Watson, refrendaron el hermanamiento entre ambas ciudades y acordaron ampliar la colaboración en distintos ámbitos, durante una visita oficial de la comitiva texana a la capital de Coahuila.

Durante la recepción, el edil destacó la importancia de mantener esta relación de colaboración, vigente desde hace décadas, y de generar beneficios conjuntos para ambas comunidades.

“Queremos seguir fortaleciendo el intercambio en temas de seguridad, cultura, educación y deporte”, señaló.

Por su parte, el Mayor de Austin expresó su interés en continuar con el trabajo conjunto entre ambas ciudades, al considerar que comparten dinámicas de crecimiento y desarrollo.

“Vamos a seguir colaborando y apoyándonos mutuamente”, indicó.

Watson recordó que ya había visitado Saltillo en un periodo anterior y destacó la evolución que ha tenido la ciudad en los últimos años.

En el encuentro participaron integrantes del Cabildo de Saltillo, funcionarios municipales y representantes de la iniciativa privada, así como miembros de la comitiva de Austin.