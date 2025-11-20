$!Salud sexual al alcance de todos en la Ruta Recreativa de Saltillo este próximo domingo

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza cuidado ambiental con uso de agua tratada en plazas públicas

El DIF de Saltillo pondrá en marcha una jornada de prevención y bienestar enfocada en la Salud Sexual este domingo 30 de noviembre. La campaña se instalará estratégicamente en la Ruta Recreativa, frente al Ateneo Fuente.

La iniciativa, impulsada por la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, se desarrollará de forma gratuita de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y contará con el respaldo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

La jornada tiene como eje central la prevención temprana y el acceso a la información. Se ofrecerán, sin costo, pruebas rápidas de detección para enfermedades como VIH y sífilis, junto con chequeos básicos de salud, incluyendo mediciones de glucosa y presión arterial.

Además del enfoque en ETS, la campaña promoverá el bienestar general mediante:

Asesoría Nutricional: Toma de peso, talla, medición de cintura y estimación de porcentaje de grasa y músculo.

Higiene y Prevención: Stands informativos sobre tuberculosis, salud bucal (con entrega de cepillos y pastillas reveladoras), y prevención de cáncer de mama y cervicouterino.