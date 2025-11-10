Salvan su vida luego de chocar y volcar en el periférico, en Saltillo

Momentos de pánico vivieron un hombre y su acompañante la tarde-noche de este lunes, luego de protagonizar un aparatoso accidente que terminó en volcadura sobre el puente del Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del bulevar Felipe J. Mery, en Saltillo.

El vehículo en el que viajaban, un Nissan Sentra, circulaba de sur a norte cuando, presuntamente debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control y se estrelló contra la base de concreto que divide los carriles del periférico.

El fuerte impacto provocó que la unidad terminara volcada, obstruyendo los carriles de menor velocidad y generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos, quienes auxiliaron a los ocupantes, identificados como Rafael Enrique León, de 39 años, y Dulce Isabel Guajardo, de 24. Aunque ambos resultaron con crisis nerviosa, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

Inicialmente, se reportó que las víctimas habían quedado prensadas dentro del vehículo; sin embargo, la versión fue descartada minutos después, al confirmarse que lograron salir por su propio pie. Posteriormente, fueron valorados en la ambulancia y entrevistados por agentes de Tránsito Municipal para deslindar responsabilidades.

El automóvil siniestrado fue retirado en grúa y llevado al corralón municipal, donde quedará en garantía ante el Ministerio Público. En tanto, el conductor deberá enfrentar los cargos por daños al municipio y responder por los daños materiales ocasionados durante el percance.