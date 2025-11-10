Saltillo: tráiler derriba poste y provoca daños a camioneta en Valle de las Torres

    El tráiler derribó un poste de concreto tras engancharse con el cableado eléctrico. FOTO: FRANCISCO VALDÉS

Un tráiler que transportaba maquinaria pesada derribó un poste de concreto al engancharse con cables eléctricos, provocando daños materiales a una camioneta y afectaciones al servicio de internet y televisión en la zona

El operador de un tráiler provocó un accidente la tarde de este lunes al engancharse con el cableado aéreo y derribar un poste de concreto que cayó sobre una camioneta en movimiento, en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde sobre la prolongación Géminis, en el cruce con la calle Zeus. El conductor, identificado como Noel Rodríguez, de 49 años, manejaba un tráiler perteneciente a la empresa Leus Ingeniería, el cual transportaba dos máquinas retroexcavadoras.

$!El poste cayó sobre una camioneta Mitsubishi que circulaba por la zona.
El poste cayó sobre una camioneta Mitsubishi que circulaba por la zona. FOTO: FRANCISCO VALDÉS

Durante su trayecto hacia el oriente, una de las máquinas se enredó con los cables conductores sin que el operador se percatara. Al continuar su marcha, el peso de la carga provocó la caída de un poste de concreto, que terminó impactando directamente sobre el cofre de una camioneta Mitsubishi blanca que circulaba por la zona.

Afortunadamente, el conductor de la camioneta no resultó lesionado, aunque los daños materiales en su vehículo fueron significativos. Tras el incidente, el operador del tráiler permaneció en el lugar en espera de los ajustadores de seguros.

$!El accidente provocó congestionamiento vial y afectaciones al servicio de internet y televisión.
El accidente provocó congestionamiento vial y afectaciones al servicio de internet y televisión. FOTO: FRANCISCO VALDÉS

El accidente generó congestión vehicular en ambos sentidos de la avenida Géminis, debido al cierre temporal de la circulación. Además, cables de fibra óptica pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones resultaron afectados, dejando a varios usuarios sin servicio de televisión e internet.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar el peritaje correspondiente. No se reportaron personas heridas, pero el tráiler fue remitido al corralón debido a los daños ocasionados a infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

