Saltillo: tráiler derriba poste y provoca daños a camioneta en Valle de las Torres

El operador de un tráiler provocó un accidente la tarde de este lunes al engancharse con el cableado aéreo y derribar un poste de concreto que cayó sobre una camioneta en movimiento, en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde sobre la prolongación Géminis, en el cruce con la calle Zeus. El conductor, identificado como Noel Rodríguez, de 49 años, manejaba un tráiler perteneciente a la empresa Leus Ingeniería, el cual transportaba dos máquinas retroexcavadoras.

Durante su trayecto hacia el oriente, una de las máquinas se enredó con los cables conductores sin que el operador se percatara. Al continuar su marcha, el peso de la carga provocó la caída de un poste de concreto, que terminó impactando directamente sobre el cofre de una camioneta Mitsubishi blanca que circulaba por la zona. Afortunadamente, el conductor de la camioneta no resultó lesionado, aunque los daños materiales en su vehículo fueron significativos. Tras el incidente, el operador del tráiler permaneció en el lugar en espera de los ajustadores de seguros.