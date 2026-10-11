Sancionan a constructora por falsificar documentación entregada al Municipio de Saltillo

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    Sancionan a constructora por falsificar documentación entregada al Municipio de Saltillo
    La empresa argumentó que un empleado alteró los documentos para obtener un beneficio económico, pero el Tribunal determinó que debía responder por las irregularidades detectadas. IA

La empresa subió a la plataforma Smart-3.0 Plataforma Saltillo dos facturas apócrifas con el fin de obtener su refrendo en el padrón de proveedores del Ayuntamiento

El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila sancionó a la empresa Construcciones General Urquizo por uso de información falsa.

La sentencia publicada el mes pasado en el Periódico Oficial de Coahuila mostró que la persona moral fue castigada administrativamente con un año y seis meses de inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y otras obras públicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/preven-hasta-600-retiros-y-jubilaciones-en-la-dipetre-de-coahuila-durante-2026-GA24066189

De acuerdo con el documento público, Construcciones General Urquizo presentó una factura falsa para intentar comprobar su afiliación a la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) y al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

Esto, de acuerdo con la sentencia, con el fin de obtener su refrendo en el padrón de proveedores del Gobierno Municipal de Saltillo, hecho que fue detectado por la Contraloría del ente público.

Lo anterior está catalogado como una falta administrativa grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

La detección se hizo desde diciembre del año pasado, por lo que se citó a audiencia inicial a la empresa en enero de 2026, encuentro al que no se presentó.

No obstante, constaba en autos un escrito previo de la empresa pidiendo disculpas por haber presentado documentos alterados, alegando que fue acción de un empleado para beneficiarse económicamente.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el deslinde, estableciendo que las personas morales responden por los actos cometidos a su nombre o beneficio cuando carecen de políticas internas de integridad y supervisión.

Luego de promover incidentes, durante los primeros meses del año se dictó la valoración probatoria de la sentencia en julio, donde el Tribunal acreditó que la empresa cargó facturas apócrifas y alteradas en la plataforma municipal Smart-3.0 Plataforma Saltillo.

La sanción se dio por 18 meses, considerando que la empresa no contaba con antecedentes de reincidencia, que reconoció los hechos en su escrito de disculpas y que su capacidad económica era limitada.

La sentencia fue firmada por Sandra Luz Rodríguez Wong, magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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