Sancionan a constructora por falsificar documentación entregada al Municipio de Saltillo

La sentencia publicada el mes pasado en el Periódico Oficial de Coahuila mostró que la persona moral fue castigada administrativamente con un año y seis meses de inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y otras obras públicas.

El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila sancionó a la empresa Construcciones General Urquizo por uso de información falsa.

De acuerdo con el documento público, Construcciones General Urquizo presentó una factura falsa para intentar comprobar su afiliación a la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC) y al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

Esto, de acuerdo con la sentencia, con el fin de obtener su refrendo en el padrón de proveedores del Gobierno Municipal de Saltillo, hecho que fue detectado por la Contraloría del ente público.

Lo anterior está catalogado como una falta administrativa grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

La detección se hizo desde diciembre del año pasado, por lo que se citó a audiencia inicial a la empresa en enero de 2026, encuentro al que no se presentó.

No obstante, constaba en autos un escrito previo de la empresa pidiendo disculpas por haber presentado documentos alterados, alegando que fue acción de un empleado para beneficiarse económicamente.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el deslinde, estableciendo que las personas morales responden por los actos cometidos a su nombre o beneficio cuando carecen de políticas internas de integridad y supervisión.

Luego de promover incidentes, durante los primeros meses del año se dictó la valoración probatoria de la sentencia en julio, donde el Tribunal acreditó que la empresa cargó facturas apócrifas y alteradas en la plataforma municipal Smart-3.0 Plataforma Saltillo.

La sanción se dio por 18 meses, considerando que la empresa no contaba con antecedentes de reincidencia, que reconoció los hechos en su escrito de disculpas y que su capacidad económica era limitada.

La sentencia fue firmada por Sandra Luz Rodríguez Wong, magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.