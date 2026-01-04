¡Se adelantan los Reyes Magos! Reparten roscas y juguetes en la Ruta Recreativa de Saltillo

Saltillo
/ 4 enero 2026
    ¡Se adelantan los Reyes Magos! Reparten roscas y juguetes en la Ruta Recreativa de Saltillo
    Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartieron la tradicional rosca de Reyes con familias que asistieron a la Ruta Recreativa. FOTO: CORTESÍA

En un ambiente festivo y de convivencia, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalecieron la proximidad social al convivir con familias saltillenses

La Ruta Recreativa de este domingo se convirtió en un espacio de convivencia familiar y acercamiento institucional, luego de que elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartieran la tradicional rosca de Reyes con las familias saltillenses que acudieron al paseo dominical por excelencia de la ciudad.

$!Niñas y niños recibieron pelotas y participaron en actividades recreativas junto al personal de seguridad.
Niñas y niños recibieron pelotas y participaron en actividades recreativas junto al personal de seguridad. FOTO: CORTESÍA

Como parte de esta jornada, las y los integrantes de la corporación regalaron pelotas a niñas y niños, quienes participaron activamente en diversas dinámicas recreativas junto a jóvenes y personas adultas, reforzando así las acciones permanentes de proximidad social que impulsa el Gobierno Municipal.

Durante el recorrido sobre el bulevar Venustiano Carranza, las y los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías con el personal de seguridad, las unidades oficiales y las botargas que formaron parte del ambiente festivo, generando un clima de confianza y cercanía entre la ciudadanía y la corporación.

$!La Ruta Recreativa se convirtió en un domingo de convivencia.
La Ruta Recreativa se convirtió en un domingo de convivencia. FOTO: CORTESÍA

La Ruta Recreativa congregó a familias que caminaron, trotaron o corrieron a lo largo del bulevar, muchas de ellas acompañadas de sus mascotas, consolidando este espacio como un punto de encuentro incluyente y saludable.

$!Familias saltillenses recorrieron el bulevar Venustiano Carranza en un ambiente de convivencia y esparcimiento.
Familias saltillenses recorrieron el bulevar Venustiano Carranza en un ambiente de convivencia y esparcimiento. FOTO: CORTESÍA

Además de las actividades recreativas, se ofrecieron servicios gratuitos de vacunación, detección de diabetes e hipertensión, así como orientación nutricional, con el objetivo de promover el cuidado de la salud entre la población.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos, en un horario de 07:00 a 12:00 horas, sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

