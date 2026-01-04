¡Se adelantan los Reyes Magos! Reparten roscas y juguetes en la Ruta Recreativa de Saltillo
En un ambiente festivo y de convivencia, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalecieron la proximidad social al convivir con familias saltillenses
La Ruta Recreativa de este domingo se convirtió en un espacio de convivencia familiar y acercamiento institucional, luego de que elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartieran la tradicional rosca de Reyes con las familias saltillenses que acudieron al paseo dominical por excelencia de la ciudad.
Como parte de esta jornada, las y los integrantes de la corporación regalaron pelotas a niñas y niños, quienes participaron activamente en diversas dinámicas recreativas junto a jóvenes y personas adultas, reforzando así las acciones permanentes de proximidad social que impulsa el Gobierno Municipal.
Durante el recorrido sobre el bulevar Venustiano Carranza, las y los asistentes aprovecharon para tomarse fotografías con el personal de seguridad, las unidades oficiales y las botargas que formaron parte del ambiente festivo, generando un clima de confianza y cercanía entre la ciudadanía y la corporación.
La Ruta Recreativa congregó a familias que caminaron, trotaron o corrieron a lo largo del bulevar, muchas de ellas acompañadas de sus mascotas, consolidando este espacio como un punto de encuentro incluyente y saludable.
Además de las actividades recreativas, se ofrecieron servicios gratuitos de vacunación, detección de diabetes e hipertensión, así como orientación nutricional, con el objetivo de promover el cuidado de la salud entre la población.
El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos, en un horario de 07:00 a 12:00 horas, sobre el bulevar Venustiano Carranza.