Proyecta locomotora a hombre tras intentar cruzar las vías en Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Proyecta locomotora a hombre tras intentar cruzar las vías en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al sitio, donde localizaron al lesionado a un costado de las vías férreas. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue auxiliado por policías y paramédicos, quienes lo trasladaron al Hospital General para su atención

Un hombre resultó lesionado la mañana de este lunes tras ser impactado por un tren en un cruce ubicado entre las calles Carlos Santana y Fernando Proal, en la colonia González Norte, en Saltillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando el afectado, identificado como Manuel ¨N¨, de 33 años y originario de Zacatecas, intentó ganarle el paso a la locomotora.

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$!Proyecta locomotora a hombre tras intentar cruzar las vías en Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad marcada con el número 4854 de Kansas City alcanzó a golpear al hombre y lo proyectó fuera de las vías.

Tras el impacto, el lesionado quedó a un costado del lugar con diversas heridas, por lo que fue auxiliado en primera instancia por elementos de la Policía Municipal que acudieron al sitio.

$!El accidente ocurrió en el cruce de las calles Carlos Santana y Fernando Proal, donde el afectado intentó ganarle el paso al tren.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Carlos Santana y Fernando Proal, donde el afectado intentó ganarle el paso al tren.

Los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia; posteriormente arribó personal de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y realizaron la valoración del afectado.

Finalmente, Manuel ¨N¨ fue trasladado al Hospital General para recibir la atención médica correspondiente.

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