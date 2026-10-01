Se cae de su propia altura y se abre la cabeza; lo reportaban atropellado en Saltillo

Un hombre resultó con una lesión en la cabeza luego de caer de su propia altura y golpearse contra un auto que iba pasando por calles de la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Saltillo. El incidente fue reportado inicialmente como un posible atropellamiento, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar, así como de autoridades municipales.

Conforme a las investigaciones con los testigos, bajó de una banqueta en Cedros y Pérez Zavala, cuando perdió el equilibrio y terminó golpeándose contra un automóvil que circulaba por el sector. Después cayó al piso, golpeándose y produciéndose la lesión. El afectado se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que le impidió proporcionar su nombre a los elementos que acudieron para auxiliarlo.