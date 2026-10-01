Se cae de su propia altura y se abre la cabeza; lo reportaban atropellado en Saltillo

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    Se cae de su propia altura y se abre la cabeza; lo reportaban atropellado en Saltillo
    El incidente fue reportado inicialmente como un posible atropellamiento, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales. ULISES MARTÍNEZ

El hombre perdió el equilibrio al bajar de una banqueta en la colonia Evaristo Pérez Arreola; rechazó ser trasladado a un hospital

Un hombre resultó con una lesión en la cabeza luego de caer de su propia altura y golpearse contra un auto que iba pasando por calles de la colonia Evaristo Pérez Arreola, en Saltillo.

El incidente fue reportado inicialmente como un posible atropellamiento, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar, así como de autoridades municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-le-atraviesa-a-taxi-y-manda-a-pasajero-al-hospital-en-ramos-arizpe-JN23844481
$!El hombre se golpeó contra un automóvil que circulaba por el sector y posteriormente cayó al pavimento.
El hombre se golpeó contra un automóvil que circulaba por el sector y posteriormente cayó al pavimento. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las investigaciones con los testigos, bajó de una banqueta en Cedros y Pérez Zavala, cuando perdió el equilibrio y terminó golpeándose contra un automóvil que circulaba por el sector. Después cayó al piso, golpeándose y produciéndose la lesión.

El afectado se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que le impidió proporcionar su nombre a los elementos que acudieron para auxiliarlo.

$!Socorristas colocaron un vendaje en la cabeza del afectado para controlar la lesión que presentaba.
Socorristas colocaron un vendaje en la cabeza del afectado para controlar la lesión que presentaba. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y le colocaron un vendaje en la cabeza para controlar la lesión que presentaba.

Tras recibir la atención, se le indicó al hombre que sería necesario trasladarlo al médico, pero decidió permanecer en el lugar y rechazó ser llevado a un hospital para recibir una valoración médica.

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