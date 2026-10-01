Se le atraviesa a taxi y manda a pasajero al hospital en Ramos Arizpe
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El joven presentó dolor en el cuello, una herida en el labio y una contusión en la rodilla tras el impacto
Un pasajero de un taxi resultó lesionado luego de que la unidad en la que viajaba participara en un accidente contra otro vehículo sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del Parque Industrial Finsa.
El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando un taxi Nissan Versa, circulaba de hacia Ramos Arizpe por dicha vialidad, momento en que impactó contra un Honda Civic.
De acuerdo con los primeros datos, el conductor del Honda Civic intentaba ingresar al Parque Industrial Finsa cuando se atravesó en la trayectoria del taxi, ocasionando el choque entre ambas unidades.
En el taxi viajaban el conductor y un pasajero, identificado como Saúl Alejandro ¨N¨, de 24 años, quien, tras el impacto, manifestó dolor en el cuello y tenía una herida en el labio, además de una contusión en una de las rodillas.
Paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención al pasajero y determinaron que requería ser llevado a un hospital para una valoración médica, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 70 del IMSS.
Elementos de las corporaciones correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades correspondientes.