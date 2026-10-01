Se le atraviesa a taxi y manda a pasajero al hospital en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Se le atraviesa a taxi y manda a pasajero al hospital en Ramos Arizpe
    El Honda Civic se atravesó en la trayectoria del taxi cuando intentaba ingresar al Parque Industrial Finsa. CORTESÍA

El joven presentó dolor en el cuello, una herida en el labio y una contusión en la rodilla tras el impacto

Un pasajero de un taxi resultó lesionado luego de que la unidad en la que viajaba participara en un accidente contra otro vehículo sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del Parque Industrial Finsa.

El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando un taxi Nissan Versa, circulaba de hacia Ramos Arizpe por dicha vialidad, momento en que impactó contra un Honda Civic.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/derrapa-ebrio-motociclista-y-termina-hospitalizado-en-ramos-arizpe-CN23844420

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del Honda Civic intentaba ingresar al Parque Industrial Finsa cuando se atravesó en la trayectoria del taxi, ocasionando el choque entre ambas unidades.

En el taxi viajaban el conductor y un pasajero, identificado como Saúl Alejandro ¨N¨, de 24 años, quien, tras el impacto, manifestó dolor en el cuello y tenía una herida en el labio, además de una contusión en una de las rodillas.

$!Paramédicos atendieron al pasajero del taxi, quien resultó lesionado durante el accidente.
Paramédicos atendieron al pasajero del taxi, quien resultó lesionado durante el accidente. CORTESÍA

Paramédicos que acudieron al lugar brindaron atención al pasajero y determinaron que requería ser llevado a un hospital para una valoración médica, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 70 del IMSS.

Elementos de las corporaciones correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades correspondientes.

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