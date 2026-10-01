Se le atraviesa a taxi y manda a pasajero al hospital en Ramos Arizpe

Un pasajero de un taxi resultó lesionado luego de que la unidad en la que viajaba participara en un accidente contra otro vehículo sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura del Parque Industrial Finsa. El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este jueves, cuando un taxi Nissan Versa, circulaba de hacia Ramos Arizpe por dicha vialidad, momento en que impactó contra un Honda Civic.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor del Honda Civic intentaba ingresar al Parque Industrial Finsa cuando se atravesó en la trayectoria del taxi, ocasionando el choque entre ambas unidades. En el taxi viajaban el conductor y un pasajero, identificado como Saúl Alejandro ¨N¨, de 24 años, quien, tras el impacto, manifestó dolor en el cuello y tenía una herida en el labio, además de una contusión en una de las rodillas.