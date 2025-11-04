Se desplaza el eje trasero de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo y queda sobre sus neumáticos

Un transporte público de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo quedó apoyado sobre sus neumáticos traseros la tarde de este martes, luego de presentar una falla mecánica.

Alrededor de 20 pasajeros, algunos de pie y otros sentados, vivieron un gran susto cuando la unidad, sin placas de circulación y con el número económico 12, emitió un ruido extraño.

