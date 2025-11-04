Se desplaza el eje trasero de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo y queda sobre sus neumáticos
Los pasajeros afectados pudieron abordar otra unidad mientras las autoridades abanderaban la zona para garantizar la seguridad vial
Un transporte público de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo quedó apoyado sobre sus neumáticos traseros la tarde de este martes, luego de presentar una falla mecánica.
Alrededor de 20 pasajeros, algunos de pie y otros sentados, vivieron un gran susto cuando la unidad, sin placas de circulación y con el número económico 12, emitió un ruido extraño.
La barra cardán se zafó, lo que provocó que el eje trasero se desplazara de su posición normal y la carrocería quedara apoyada sobre él. Al detenerse el vehículo, los pasajeros se organizaron para descender de manera segura.
Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Los pasajeros abordaron otra unidad mientras personal de Tránsito Municipal acudía a tomar conocimiento del incidente y abanderar la zona para evitar otros accidentes.
El conductor, Miguel Ángel ¨N¨, de 41 años, ayudó a los pasajeros a descender y solicitó las grúas necesarias para retirar la unidad. El concesionario será responsable de cubrir las multas correspondientes.