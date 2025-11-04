Se desplaza el eje trasero de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo y queda sobre sus neumáticos

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Se desplaza el eje trasero de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo y queda sobre sus neumáticos
    La unidad de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo quedó apoyada sobre sus neumáticos traseros tras una falla mecánica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los pasajeros afectados pudieron abordar otra unidad mientras las autoridades abanderaban la zona para garantizar la seguridad vial

Un transporte público de la ruta Ramos Arizpe-Saltillo quedó apoyado sobre sus neumáticos traseros la tarde de este martes, luego de presentar una falla mecánica.

Alrededor de 20 pasajeros, algunos de pie y otros sentados, vivieron un gran susto cuando la unidad, sin placas de circulación y con el número económico 12, emitió un ruido extraño.

La falla mecánica involucró la barra cardán y el eje trasero de la unidad, sin generar heridos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La barra cardán se zafó, lo que provocó que el eje trasero se desplazara de su posición normal y la carrocería quedara apoyada sobre él. Al detenerse el vehículo, los pasajeros se organizaron para descender de manera segura.

La falla mecánica involucró la barra cardán y el eje trasero de la unidad, sin generar heridos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Los pasajeros abordaron otra unidad mientras personal de Tránsito Municipal acudía a tomar conocimiento del incidente y abanderar la zona para evitar otros accidentes.

El conductor, Miguel Ángel ¨N¨, de 41 años, ayudó a los pasajeros a descender y solicitó las grúas necesarias para retirar la unidad. El concesionario será responsable de cubrir las multas correspondientes.

