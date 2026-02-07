Se estrella contra muro de contención tras falla mecánica, en Saltillo

Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Se estrella contra muro de contención tras falla mecánica, en Saltillo
    La camioneta Chevrolet S10 quedó detenida tras impactarse contra el muro divisor. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó congestionamiento vehicular en ambos sentidos hasta que se restableció la circulación

Una presunta falla mecánica en la rótula izquierda de una camioneta provocó un accidente vial la mañana de este sábado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó daños materiales y afectaciones a la circulación, en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 08:30 horas, cuando Jorge ¨N¨, de 20 años, circulaba con dirección a El Sarape por el paso superior ubicado en el cruce con la calle Pérez Treviño, a bordo de una camioneta Chevrolet S10.

$!El muro de contención fue derribado y obstruyó ambos sentidos de la vialidad.
El muro de contención fue derribado y obstruyó ambos sentidos de la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con lo informado por el conductor a las autoridades municipales de Tránsito, perdió el control del volante debido a un desperfecto mecánico, lo que provocó que la unidad se impactara contra uno de los muros divisorios de contención.

$!Personal realizó maniobras para retirar el vehículo y reacomodar la ballena de concreto.
Personal realizó maniobras para retirar el vehículo y reacomodar la ballena de concreto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, la estructura de concreto fue derribada hacia los carriles contrarios, generando obstrucciones en ambos sentidos de la vialidad.

A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la circulación se vio afectada hasta que concluyeron las maniobras para el retiro del vehículo y el reacomodo de la ballena de concreto.

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

