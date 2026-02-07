Se estrella contra muro de contención tras falla mecánica, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente generó congestionamiento vehicular en ambos sentidos hasta que se restableció la circulación
Una presunta falla mecánica en la rótula izquierda de una camioneta provocó un accidente vial la mañana de este sábado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó daños materiales y afectaciones a la circulación, en Saltillo.
El percance se registró alrededor de las 08:30 horas, cuando Jorge ¨N¨, de 20 años, circulaba con dirección a El Sarape por el paso superior ubicado en el cruce con la calle Pérez Treviño, a bordo de una camioneta Chevrolet S10.
TE PUEDE INTERESAR: Ignora transporte el rojo y provoca choque en Saltillo; una persona lesionada
De acuerdo con lo informado por el conductor a las autoridades municipales de Tránsito, perdió el control del volante debido a un desperfecto mecánico, lo que provocó que la unidad se impactara contra uno de los muros divisorios de contención.
Tras el choque, la estructura de concreto fue derribada hacia los carriles contrarios, generando obstrucciones en ambos sentidos de la vialidad.
A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la circulación se vio afectada hasta que concluyeron las maniobras para el retiro del vehículo y el reacomodo de la ballena de concreto.