Se estrella contra muro de contención tras falla mecánica, en Saltillo

Una presunta falla mecánica en la rótula izquierda de una camioneta provocó un accidente vial la mañana de este sábado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, lo que ocasionó daños materiales y afectaciones a la circulación, en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 08:30 horas, cuando Jorge ¨N¨, de 20 años, circulaba con dirección a El Sarape por el paso superior ubicado en el cruce con la calle Pérez Treviño, a bordo de una camioneta Chevrolet S10.

