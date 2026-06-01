Se estrella policía motorizado contra muro al intentar esquivar a un peatón en Saltillo

Un elemento motorizado de la Policía del Estado resultó lesionado la mañana de este lunes luego de sufrir un accidente mientras circulaba sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la Torre Saltillo, después de que un peatón se le atravesara repentinamente. Conforme a lo informado por oficiales y testigos del accidente, el agente motorizado intentó esquivar a un peatón que cruzó de manera repentina la vialidad en un tramo donde no existe paso peatonal habilitado.

Tras realizar la maniobra, el uniformado José María ¨N¨, de 28 años de edad, perdió el control de la motocicleta y terminó impactándose contra el muro de contención ubicado en el sitio, quedando lesionado sobre el pavimento. Testigos que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria, tanto al oficial como a la persona que presuntamente padece de sus facultades mentales.

Luego de ser valorado en el lugar, el elemento fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir la atención médica correspondiente debido a las lesiones que presentó tras el impacto. Asimismo, el peatón fue valorado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja. Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente registrado en esta importante vialidad de la ciudad.