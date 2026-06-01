Se estrella policía motorizado contra muro al intentar esquivar a un peatón en Saltillo

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    Se estrella policía motorizado contra muro al intentar esquivar a un peatón en Saltillo
    Tras realizar una maniobra evasiva para evitar una posible colisión con un peatón, el agente terminó impactándose contra el muro de contención, quedando tendido sobre el pavimento con diversas lesiones. ULISES MARTÍNEZ

El peatón involucrado también fue valorado por paramédicos y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica

Un elemento motorizado de la Policía del Estado resultó lesionado la mañana de este lunes luego de sufrir un accidente mientras circulaba sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la Torre Saltillo, después de que un peatón se le atravesara repentinamente.

Conforme a lo informado por oficiales y testigos del accidente, el agente motorizado intentó esquivar a un peatón que cruzó de manera repentina la vialidad en un tramo donde no existe paso peatonal habilitado.

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$!El accidente movilizó a cuerpos de emergencia hasta la altura de la Torre Saltillo, donde paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención tanto al oficial lesionado como al peatón involucrado en el incidente.
El accidente movilizó a cuerpos de emergencia hasta la altura de la Torre Saltillo, donde paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención tanto al oficial lesionado como al peatón involucrado en el incidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras realizar la maniobra, el uniformado José María ¨N¨, de 28 años de edad, perdió el control de la motocicleta y terminó impactándose contra el muro de contención ubicado en el sitio, quedando lesionado sobre el pavimento.

Testigos que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria, tanto al oficial como a la persona que presuntamente padece de sus facultades mentales.

$!Testigos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención de paramédicos y autoridades en una de las principales vialidades de la ciudad.
Testigos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención de paramédicos y autoridades en una de las principales vialidades de la ciudad. ULISES MARTÍNEZ

Luego de ser valorado en el lugar, el elemento fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir la atención médica correspondiente debido a las lesiones que presentó tras el impacto. Asimismo, el peatón fue valorado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja.

Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente registrado en esta importante vialidad de la ciudad.

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