Se hunde pipa en el pavimento, frente a empresa de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Se hunde pipa en el pavimento, frente a empresa de Saltillo
    Autoridades municipales acudieron a atender el incidente.
    Se hunde pipa en el pavimento, frente a empresa de Saltillo
    Se hunde pipa en el pavimento, frente a empresa de Saltillo

Se realizó una movilización para sacarla con una grúa

Una pipa que transportaba agua y que fue estacionada sobre el bulevar General Motors, a la altura del fraccionamiento Las Quintas, provocó daños en el pavimento, lo que ocasionó un hundimiento en la vialidad.

No se registraron personas lesionadas, aunque fue necesario cerrar uno de los carriles en dirección de poniente a oriente para permitir las maniobras de una grúa que realizaría el levantamiento de la cisterna.

El incidente ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde, cuando la cisterna, con capacidad de 35 mil litros, fue desenganchada de la cabina del tractocamión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/atropella-a-mujer-y-es-detenido-al-norte-de-saltillo-AM23852233

Al quedar apoyada sobre sus patas de soporte, el peso de la unidad provocó que el pavimento no resistiera y estas se hundieran, ocasionando que la pipa terminara recostada sobre uno de sus costados.

Para retirar la cisterna del lugar fue necesaria la intervención de una grúa industrial equipada con pluma. Las maniobras para levantar y retirar la unidad se prolongaron durante aproximadamente cuatro horas, mientras se mantenía parcialmente obstruida la circulación.

La empresa responsable del transporte deberá hacerse cargo de los daños ocasionados, tanto al pavimento como a la vialidad, además de las afectaciones generadas por la obstrucción temporal del carril.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El ataque en la Secundaria General Número 13 por parte de los gemelos dejó una persona muerta y cuatro lesionadas.

Legisladores de Coahuila plantean reforzar la seguridad escolar tras ataque en secundaria de Torreón
Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
true

Costo de vida: en Coahuila es una variable muy relevante
true

POLITICÓN: Tony Flores regresa al Congreso de Coahuila; ahora falta que asista a las sesiones
La llegada de los bisontes forma parte de un proyecto de restauración de los pastizales y conservación de la biodiversidad del Desierto Chihuahuense

Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación