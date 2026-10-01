Se hunde pipa en el pavimento, frente a empresa de Saltillo

Una pipa que transportaba agua y que fue estacionada sobre el bulevar General Motors, a la altura del fraccionamiento Las Quintas, provocó daños en el pavimento, lo que ocasionó un hundimiento en la vialidad.

No se registraron personas lesionadas, aunque fue necesario cerrar uno de los carriles en dirección de poniente a oriente para permitir las maniobras de una grúa que realizaría el levantamiento de la cisterna.

El incidente ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde, cuando la cisterna, con capacidad de 35 mil litros, fue desenganchada de la cabina del tractocamión.