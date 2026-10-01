Se hunde pipa en el pavimento, frente a empresa de Saltillo
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Se realizó una movilización para sacarla con una grúa
Una pipa que transportaba agua y que fue estacionada sobre el bulevar General Motors, a la altura del fraccionamiento Las Quintas, provocó daños en el pavimento, lo que ocasionó un hundimiento en la vialidad.
No se registraron personas lesionadas, aunque fue necesario cerrar uno de los carriles en dirección de poniente a oriente para permitir las maniobras de una grúa que realizaría el levantamiento de la cisterna.
El incidente ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde, cuando la cisterna, con capacidad de 35 mil litros, fue desenganchada de la cabina del tractocamión.
Al quedar apoyada sobre sus patas de soporte, el peso de la unidad provocó que el pavimento no resistiera y estas se hundieran, ocasionando que la pipa terminara recostada sobre uno de sus costados.
Para retirar la cisterna del lugar fue necesaria la intervención de una grúa industrial equipada con pluma. Las maniobras para levantar y retirar la unidad se prolongaron durante aproximadamente cuatro horas, mientras se mantenía parcialmente obstruida la circulación.
La empresa responsable del transporte deberá hacerse cargo de los daños ocasionados, tanto al pavimento como a la vialidad, además de las afectaciones generadas por la obstrucción temporal del carril.