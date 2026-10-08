Se impactan contra protección y terminan lesionados, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Se impactan contra protección y terminan lesionados, en Ramos Arizpe
    Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para atender a las personas involucradas.

El mayor golpe lo sufrió en el pecho, al activarse las bolsas de aire de la camioneta

Un accidente automovilístico se registró la tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas, en Ramos Arizpe, Coahuila, donde una camioneta terminó impactada contra la protección metálica de un poste de energía eléctrica.

En el percance participó una Toyota RAV4, que circulaba sobre el bulevar Jaime Benavides Pompa, entre las calles Cerro de las Vallas y Cerro de las Tinajas.

El vehículo era conducido por José María Loera Mireles, de 53 años, quien viajaba acompañado de Marcela Rodríguez Tapia, de 59 años.

De acuerdo con el reporte, ambos se trasladaban desde la colonia Manantiales hacia Plaza Bella, donde tenían previsto realizar algunas compras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-a-velada-por-la-justicia-de-abel-castillo-hoy-en-la-plaza-de-la-nueva-tlaxcala-saltillo-KH24012282

Sin embargo, durante el trayecto, presuntamente otro vehículo les quitó el derecho de paso, situación que habría provocado que Loera Mireles perdiera el control del volante y terminara estrellándose contra la base metálica que protege el poste de energía eléctrica.

Debido al impacto, se activaron las bolsas de aire de la camioneta, las cuales golpearon directamente el rostro de Rodríguez Tapia y le ocasionaron lesiones en el tórax.

Ante lo ocurrido, se le ofreció el traslado a un hospital para que recibiera una valoración médica; sin embargo, decidió permanecer en el lugar a la espera de la compañía aseguradora, con el propósito de obtener el pase médico correspondiente.

Por su parte, Loera Mireles manifestó que no requería atención médica y firmó una responsiva para dejar constancia de su decisión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Vivienda: ¿es en realidad un derecho del ciudadano?
true

Se les acabó el dinero a los de la 4T

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal destacó que será importante analizar el comportamiento que se refleje en los próximos meses en el sector.

Se debe tomar con seriedad caída en exportaciones de vehículos ligeros en México: Coparmex
La licencia de conducir permanente puede tramitarse durante 2026 en la Ciudad de México por mil 500 pesos.

Licencia permanente en CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla y obtenerla en 2026
La temporada de influenza en México se acerca. Conoce sus principales síntomas, cuándo suele comenzar y las medidas para prevenir contagios.

Se aproxima la temporada de Gripe en México... expertos advierten que se podría adelantar. Síntomas y recomendaciones
El encuentro reunirá a músicos locales y nacionales del 15 al 17 de octubre, con conciertos, poesía, literatura y actividades multidisciplinarias.

Llega el 13er Festival de Blues y Jazz del Desierto a Saltillo: fechas, sedes y cartelera completa
¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más

¿Qué hacer en Saltillo? Danza desde Torreón, tributo a Enjambre, teatro para infancias queer y más
Misión. La nueva serie buscará que el público experimente el terror desde una perspectiva inmersiva mediante la tecnología de Meta.

¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta