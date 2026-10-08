Se impactan contra protección y terminan lesionados, en Ramos Arizpe
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El mayor golpe lo sufrió en el pecho, al activarse las bolsas de aire de la camioneta
Un accidente automovilístico se registró la tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas, en Ramos Arizpe, Coahuila, donde una camioneta terminó impactada contra la protección metálica de un poste de energía eléctrica.
En el percance participó una Toyota RAV4, que circulaba sobre el bulevar Jaime Benavides Pompa, entre las calles Cerro de las Vallas y Cerro de las Tinajas.
El vehículo era conducido por José María Loera Mireles, de 53 años, quien viajaba acompañado de Marcela Rodríguez Tapia, de 59 años.
De acuerdo con el reporte, ambos se trasladaban desde la colonia Manantiales hacia Plaza Bella, donde tenían previsto realizar algunas compras.
Sin embargo, durante el trayecto, presuntamente otro vehículo les quitó el derecho de paso, situación que habría provocado que Loera Mireles perdiera el control del volante y terminara estrellándose contra la base metálica que protege el poste de energía eléctrica.
Debido al impacto, se activaron las bolsas de aire de la camioneta, las cuales golpearon directamente el rostro de Rodríguez Tapia y le ocasionaron lesiones en el tórax.
Ante lo ocurrido, se le ofreció el traslado a un hospital para que recibiera una valoración médica; sin embargo, decidió permanecer en el lugar a la espera de la compañía aseguradora, con el propósito de obtener el pase médico correspondiente.
Por su parte, Loera Mireles manifestó que no requería atención médica y firmó una responsiva para dejar constancia de su decisión.