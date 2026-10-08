Se impactan contra protección y terminan lesionados, en Ramos Arizpe

Un accidente automovilístico se registró la tarde de este jueves en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas, en Ramos Arizpe, Coahuila, donde una camioneta terminó impactada contra la protección metálica de un poste de energía eléctrica.

En el percance participó una Toyota RAV4, que circulaba sobre el bulevar Jaime Benavides Pompa, entre las calles Cerro de las Vallas y Cerro de las Tinajas.

El vehículo era conducido por José María Loera Mireles, de 53 años, quien viajaba acompañado de Marcela Rodríguez Tapia, de 59 años.

De acuerdo con el reporte, ambos se trasladaban desde la colonia Manantiales hacia Plaza Bella, donde tenían previsto realizar algunas compras.