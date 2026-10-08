Se aproxima la temporada de Influenza en México... expertos advierten que se podría adelantar. Síntomas y recomendaciones

La Secretaría de Salud señala que la influenza estacional aparece principalmente durante otoño e invierno. En México, el periodo suele comenzar alrededor de octubre y extenderse hasta marzo, aunque los casos pueden mantenerse durante más tiempo.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, México entra en una etapa de mayor vigilancia por influenza y otras enfermedades respiratorias . Aunque la temporada estacional suele comenzar en octubre, su comportamiento puede variar cada año y los especialistas mantienen atención sobre la evolución de los contagios.

Para la temporada invernal 2026-2027, el Gobierno federal ya publicó los lineamientos de la campaña de vacunación contra influenza, mientras que la Dirección General de Epidemiología mantiene vigilancia semanal de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios.

¿POR QUÉ PODRÍA AUMENTAR LA INFLUENZA ANTES?

La llegada de los meses fríos suele favorecer la circulación de distintos virus respiratorios. Este año, además, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027, por encima del promedio climatológico de 50 sistemas registrado entre 1990 y 2020.

El pronóstico contempla siete frentes fríos durante octubre y ocho en noviembre. La mayor concentración se espera entre noviembre y febrero, periodo en el que podrían ingresar alrededor de 32 sistemas frontales al territorio nacional.

Estos fenómenos meteorológicos no significan por sí mismos que la temporada de influenza necesariamente se adelantará, pero sí coinciden con el periodo del año en el que aumentan las enfermedades respiratorias. Por ello, la vigilancia epidemiológica cobra especial relevancia durante las próximas semanas.

LOS SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA APARECEN DE FORMA REPENTINA

A diferencia del resfriado común, la influenza suele comenzar de manera repentina. Entre los síntomas más frecuentes están la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, debilidad, tos, escurrimiento nasal, irritación de los ojos y dolor de garganta. En algunos casos también puede presentarse diarrea.

La Secretaría de Salud señala que el periodo de incubación es de aproximadamente dos días, es decir, ese es el tiempo aproximado que puede transcurrir entre el contacto con el virus y la aparición de los primeros síntomas.

La mayoría de las personas puede recuperarse en una o dos semanas. Sin embargo, la enfermedad puede ser más grave en personas con enfermedades crónicas y otros grupos considerados de mayor riesgo. Entre ellos se encuentran mujeres embarazadas, personas con diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares, obesidad mórbida e inmunodeficiencias.

QUÉ HACER ANTE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la automedicación y acudir a una unidad médica ante síntomas compatibles con influenza. La atención temprana es particularmente relevante cuando existen factores de riesgo o el cuadro comienza a intensificarse.

La Secretaría de Salud también señala que existe tratamiento antiviral específico para la influenza, pero medicamentos como el oseltamivir deben ser indicados por un médico. La atención durante las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas puede ser importante para reducir el riesgo de complicaciones.

Entre las medidas de prevención se encuentran la vacunación correspondiente a la temporada, mantener una adecuada higiene de manos y reducir el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios. La campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027 ya cuenta con lineamientos oficiales.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA INFLUENZA

· La temporada de influenza estacional suele comenzar en octubre y puede extenderse hasta marzo.

· El periodo de incubación del virus es de aproximadamente dos días.

· La fiebre puede superar los 38 grados Celsius.

· La tos y el malestar general pueden permanecer durante más de dos semanas después de que desaparecen otros síntomas.

· La influenza puede provocar complicaciones como neumonía, especialmente en personas vulnerables.