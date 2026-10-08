Licencia permanente en CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla y obtenerla en 2026

Las personas que buscan obtener la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México todavía tienen una oportunidad para realizar el trámite durante 2026. Este documento permite conducir automóviles particulares sin tener que renovarlo periódicamente.

El costo establecido es de mil 500 pesos y el procedimiento cambia dependiendo de si la persona ya cuenta con una licencia expedida en la capital o si será la primera vez que solicita este documento.

¿CUÁNDO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA TRAMITAR LA LICENCIA PERMANENTE?

De acuerdo con la información publicada sobre el programa, la fecha límite para tramitar la licencia permanente en CDMX es el 31 de diciembre de 2026.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) habilitó sus plataformas para gestionar el procedimiento durante este año. Sin embargo, se recomienda iniciar el trámite con anticipación y verificar la disponibilidad de citas para evitar contratiempos.

El costo de expedición es de mil 500 pesos, tanto para quienes ya tienen antecedentes de una licencia tipo A en la capital como para quienes cumplen los requisitos para obtenerla por primera vez.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENERLA?

Antes de iniciar el trámite, es necesario reunir la documentación solicitada por las autoridades capitalinas.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Cuenta Llave CDMX para realizar el procedimiento digital.

Pago de derechos correspondiente.

Quienes soliciten la licencia por primera vez también deben aprobar una evaluación teórica sobre conocimientos de conducción y seguridad vial.

Además, existen restricciones para personas con determinadas sanciones relacionadas con el programa Conduce sin Alcohol o antecedentes de hechos de tránsito graves, por lo que es importante revisar las condiciones de elegibilidad.

PASO A PASO PARA TRAMITAR LA LICENCIA PERMANENTE

El procedimiento puede comenzar en línea a través del portal oficial de la licencia permanente de la CDMX.

1. Ingresa al sitio oficial. Accede a licenciapermanente.cdmx.gob.mx e inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX Expediente.

2. Selecciona el trámite. Elige la opción para iniciar una nueva solicitud y sigue las indicaciones de la plataforma.

3. Carga tus documentos. Adjunta la identificación oficial y los comprobantes solicitados. También deberás verificar que no existan adeudos pendientes.

4. Realiza el pago. Genera la línea de captura y cubre los mil 500 pesos correspondientes al trámite.

5. Completa los requisitos adicionales. Si es tu primera licencia, agenda y aprueba la evaluación teórica que corresponda.

6. Descarga tu constancia. Una vez validado el pago y la información, podrás consultar la constancia con tu número de licencia en la plataforma.

Si deseas obtener el documento físico, revisa las opciones disponibles y agenda una cita en los módulos autorizados.