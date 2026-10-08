¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta

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    ¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta
    Misión. La nueva serie buscará que el público experimente el terror desde una perspectiva inmersiva mediante la tecnología de Meta. FOTO: INTERNET

‘I Let You In’ contará con seis episodios y busca convertir a los usuarios de visores de realidad virtual en participantes de una historia sobrenatural

Este jueves, Variety confirmó la llegada de la serie ‘I Let You In’, un spin-off de la película ‘Talk to Me’ que busca poner a prueba las posibilidades que ofrece la tecnología de Meta para llevar al público una experiencia de terror inmersiva a través de sus visores.

Este proyecto, compuesto por seis episodios, estará disponible en exclusiva para los visores Quest y las gafas de realidad virtual de la compañía; estas últimas tienen previsto su lanzamiento en la primavera de 2027.

Según la descripción oficial, la serie seguirá a “un grupo de jóvenes viajeros que buscan la fiesta definitiva en Ibiza y terminan enganchados a la emoción de invocar espíritus: un subidón sobrenatural más letal que cualquier droga”.

LA APUESTA A LA TECNOLOGÍA

Craig William Macneill, conocido por ‘Them’, dirigió la serie, mientras que Trent Atherton escribió el guion a partir de la propuesta del showrunner Darren Brandl.

De acuerdo con la información oficial, este sería el primero de varios proyectos planteados para aprovechar los lanzamientos de Meta y explorar la combinación de tecnología y entretenimiento, en la que el participante deja de ser un simple espectador para convertirse en el protagonista activo de una historia.

El elenco protagonista está integrado por Aubri Ibrag, Sofia Hublitz, Julio Peña, Raff Law y Charlie Hiscock, quienes protagonizarán esta experiencia totalmente inmersiva.

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La cinta ‘Talk to Me’ se estrenó en el Festival de Sundance en 2023 y recaudó más de 90 millones de dólares en la taquilla mundial. La historia sigue a un grupo de amigos adolescentes que deciden comunicarse con espíritus como actividad festiva; sin embargo, una sesión de espiritismo que sale mal desencadena consecuencias aterradoras. (Con información de Variety)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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