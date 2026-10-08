¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta
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‘I Let You In’ contará con seis episodios y busca convertir a los usuarios de visores de realidad virtual en participantes de una historia sobrenatural
Este jueves, Variety confirmó la llegada de la serie ‘I Let You In’, un spin-off de la película ‘Talk to Me’ que busca poner a prueba las posibilidades que ofrece la tecnología de Meta para llevar al público una experiencia de terror inmersiva a través de sus visores.
Este proyecto, compuesto por seis episodios, estará disponible en exclusiva para los visores Quest y las gafas de realidad virtual de la compañía; estas últimas tienen previsto su lanzamiento en la primavera de 2027.
Según la descripción oficial, la serie seguirá a “un grupo de jóvenes viajeros que buscan la fiesta definitiva en Ibiza y terminan enganchados a la emoción de invocar espíritus: un subidón sobrenatural más letal que cualquier droga”.
LA APUESTA A LA TECNOLOGÍA
Craig William Macneill, conocido por ‘Them’, dirigió la serie, mientras que Trent Atherton escribió el guion a partir de la propuesta del showrunner Darren Brandl.
De acuerdo con la información oficial, este sería el primero de varios proyectos planteados para aprovechar los lanzamientos de Meta y explorar la combinación de tecnología y entretenimiento, en la que el participante deja de ser un simple espectador para convertirse en el protagonista activo de una historia.
El elenco protagonista está integrado por Aubri Ibrag, Sofia Hublitz, Julio Peña, Raff Law y Charlie Hiscock, quienes protagonizarán esta experiencia totalmente inmersiva.
La cinta ‘Talk to Me’ se estrenó en el Festival de Sundance en 2023 y recaudó más de 90 millones de dólares en la taquilla mundial. La historia sigue a un grupo de amigos adolescentes que deciden comunicarse con espíritus como actividad festiva; sin embargo, una sesión de espiritismo que sale mal desencadena consecuencias aterradoras. (Con información de Variety)