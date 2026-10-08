¡El terror salta a la realidad virtual! Preparan serie inspirada en ‘Talk to Me’ para Meta

Este jueves, Variety confirmó la llegada de la serie ‘I Let You In’, un spin-off de la película ‘Talk to Me’ que busca poner a prueba las posibilidades que ofrece la tecnología de Meta para llevar al público una experiencia de terror inmersiva a través de sus visores.

Este proyecto, compuesto por seis episodios, estará disponible en exclusiva para los visores Quest y las gafas de realidad virtual de la compañía; estas últimas tienen previsto su lanzamiento en la primavera de 2027.

Según la descripción oficial, la serie seguirá a “un grupo de jóvenes viajeros que buscan la fiesta definitiva en Ibiza y terminan enganchados a la emoción de invocar espíritus: un subidón sobrenatural más letal que cualquier droga”.