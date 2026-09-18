Se incendia camioneta en Libramiento Norponiente

Una camioneta quedó destruida luego de incendiarse cuando circulaba sobre el libramiento Norponiente de Ramos Arizpe, Coahuila.

Se trata de una Jeep Grand Cherokee, modelo 2006, con placas del estado de Nuevo León.

De acuerdo con la versión del propietario, Erick, de 36 años de edad, salió de la ciudad de Monterrey cerca de las 3:30 de la tarde con dirección a Saltillo.

Durante el trayecto, la camioneta comenzó a presentar fallas, por lo que el conductor decidió detenerse sobre el acotamiento y posteriormente solicitó el servicio de una grúa para trasladarla a un taller.

La camioneta fue subida a la plataforma de la grúa; sin embargo, durante el traslado, el operador detectó que comenzó a salir humo del área del motor.

Ante el incremento del humo y por seguridad, el operador detuvo la grúa a la altura del kilómetro 41 del libramiento Norponiente para bajar la camioneta de la plataforma.