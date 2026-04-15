Se incendia casa en colonia San Ramón, en Saltillo; no hay lesionados

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Se incendia casa en colonia San Ramón, en Saltillo; no hay lesionados
    En el lugar se encontraban menores de edad al momento del incidente. ULISES MARTÍNEZ

El inmueble se ubica en la calle 26 de Marzo, entre 21 de Marzo y 20 de Noviembre

Un incendio se registró en un inmueble ubicado sobre la calle 26 de Marzo, entre 21 de Marzo y 20 de Noviembre, en la colonia San Ramón, donde tres habitaciones resultaron afectadas.

En el lugar se encontraban menores de edad, entre ellos dos estudiantes de secundaria, quienes, junto con vecinos y elementos de la Policía, comenzaron a controlar el fuego antes de la llegada de los bomberos.

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Las llamas consumieron ropa y muebles en las habitaciones afectadas, lo que provocó daños materiales al interior del domicilio.

$!Protección Civil evaluará posibles daños estructurales en el inmueble.
Protección Civil evaluará posibles daños estructurales en el inmueble. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Posteriormente, personal de Bomberos arribó al sitio para sofocar por completo el incendio y realizar una inspección, tras la cual se descartó cualquier riesgo adicional en la zona.

Será personal de Protección Civil quien acuda a la vivienda para determinar si esta presenta daños estructurales que representen un riesgo para los habitantes o si las afectaciones fueron únicamente materiales.

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