Saltillo: sexagenario es encontrado sin vida al interior de una camioneta

Una persona fue localizada sin vida al interior de una camioneta en la colonia Ampliación Magisterio, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia. El hecho ocurrió sobre la calle Riachuelo, entre Del Valle y Encino, donde se encontraba estacionada una camioneta Ford Courier.

De acuerdo con el reporte, fue una sobrina del fallecido quien lo encontró dentro del vehículo y, al intentar auxiliarlo, se percató de que no contaba con signos vitales. Tras el aviso, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron el deceso de quien fue identificado como Agustín González Olmos, de 64 años.

Las primeras versiones indican que la muerte pudo derivarse de causas naturales; no obstante, serán las autoridades correspondientes las que determinen las circunstancias. Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.