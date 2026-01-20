Se incendia dos veces camioneta tras cargar gasolina en Saltillo

Saltillo
/ 20 enero 2026
    Se incendia dos veces camioneta tras cargar gasolina en Saltillo
    Bomberos acudieron a la vialidad Felipe J. Mery para atender el incendio de una camioneta Chevrolet Silverado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La circulación en la vialidad Felipe J. Mery se vio parcialmente afectada durante varios minutos debido a las labores de abanderamiento y revisión del vehículo

En dos ocasiones se incendió la camioneta de un joven que había acudido a cargar gasolina y, al salir, su vehículo comenzó a prenderse en llamas, en Saltillo.

Alrededor de las 14:30 horas se movilizó personal del Cuerpo de Bomberos a la vialidad Felipe J. Mery, antes del cruce con Mariano Abasolo, donde se encontraba la camioneta siniestrada.

$!El fuego se intensificó cuando el conductor se incorporó nuevamente a la vialidad.
El fuego se intensificó cuando el conductor se incorporó nuevamente a la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Se trataba de una camioneta Chevrolet Silverado, conducida por Joel ¨N¨, quien momentos antes había acudido a cargar gasolina. Al salir del establecimiento, comenzó a salir humo del vehículo, por lo que se detuvo para revisarlo.

Luego de apagar lo que parecía un conato de incendio, el conductor decidió retirarse; sin embargo, al incorporarse a la vialidad Felipe J. Mery, el fuego se intensificó. Al abrir el cofre, salió humo acompañado de llamas, por lo que solicitó un extintor y pidió apoyo a los cuerpos de emergencia.

$!El vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa para su traslado a un taller.
El vehículo fue retirado del lugar con apoyo de una grúa para su traslado a un taller. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de la UNIF auxilió al joven y realizó labores de abanderamiento mientras arribaban los bomberos, quienes revisaron el vehículo y descartaron riesgos mayores. Posteriormente, el propietario solicitó una grúa para trasladar la camioneta a un taller mecánico para su reparación.

