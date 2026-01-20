Se incendia dos veces camioneta tras cargar gasolina en Saltillo

En dos ocasiones se incendió la camioneta de un joven que había acudido a cargar gasolina y, al salir, su vehículo comenzó a prenderse en llamas, en Saltillo.

Alrededor de las 14:30 horas se movilizó personal del Cuerpo de Bomberos a la vialidad Felipe J. Mery, antes del cruce con Mariano Abasolo, donde se encontraba la camioneta siniestrada.

