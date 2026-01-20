Se incendia dos veces camioneta tras cargar gasolina en Saltillo
La circulación en la vialidad Felipe J. Mery se vio parcialmente afectada durante varios minutos debido a las labores de abanderamiento y revisión del vehículo
En dos ocasiones se incendió la camioneta de un joven que había acudido a cargar gasolina y, al salir, su vehículo comenzó a prenderse en llamas, en Saltillo.
Alrededor de las 14:30 horas se movilizó personal del Cuerpo de Bomberos a la vialidad Felipe J. Mery, antes del cruce con Mariano Abasolo, donde se encontraba la camioneta siniestrada.
Se trataba de una camioneta Chevrolet Silverado, conducida por Joel ¨N¨, quien momentos antes había acudido a cargar gasolina. Al salir del establecimiento, comenzó a salir humo del vehículo, por lo que se detuvo para revisarlo.
Luego de apagar lo que parecía un conato de incendio, el conductor decidió retirarse; sin embargo, al incorporarse a la vialidad Felipe J. Mery, el fuego se intensificó. Al abrir el cofre, salió humo acompañado de llamas, por lo que solicitó un extintor y pidió apoyo a los cuerpos de emergencia.
Personal de la UNIF auxilió al joven y realizó labores de abanderamiento mientras arribaban los bomberos, quienes revisaron el vehículo y descartaron riesgos mayores. Posteriormente, el propietario solicitó una grúa para trasladar la camioneta a un taller mecánico para su reparación.