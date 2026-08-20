Se incendia tolva con cemento en bulevar Ramos Arizpe; conductor sale ileso

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Saltillo
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    Se incendia tolva con cemento en bulevar Ramos Arizpe; conductor sale ileso
    El fuego comenzó en la parte trasera del vehículo, específicamente en los ejes del lado del conductor. MANUEL RODRÍGUEZ

Un conato de incendio en el área de los ejes traseros movilizó a los cuerpos de auxilio en la lateral de la vialidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un conato de incendio en las llantas de una unidad que transportaba cemento movilizó a elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, en la lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera a Los Pinos.

El incidente se registró en la parte trasera del vehículo, específicamente en el área de los ejes del lado del conductor, luego de que los neumáticos comenzaran a incendiarse mientras la unidad se encontraba en circulación.

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El operador fue identificado como César Olivares Valverde, de 48 años, quien tiene su domicilio en la colonia Morelos de Saltillo. Tras el incidente, el conductor resultó ileso y no requirió atención médica.

De acuerdo con su declaración, la unidad pertenece a la empresa Transportes López y corresponde al número económico 49. El operador explicó que había salido de la planta de Holcim Apasco con dirección a Derramadero para trasladar cemento cuando detectó que las llantas comenzaban a incendiarse.

$!El incidente ocurrió en la lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, cerca de la carretera a Los Pinos.
El incidente ocurrió en la lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, cerca de la carretera a Los Pinos. MANUEL RODRÍGUEZ

Al percatarse del fuego, el conductor maniobró para detenerse y orillarse en la vialidad. Posteriormente, realizó las maniobras necesarias para separar el tractocamión de la tolva y evitar que las llamas alcanzaran la cabina.

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Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al sitio y controlaron la situación. Francisco Sánchez, integrante de la corporación, confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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