Se incendia tolva con cemento en bulevar Ramos Arizpe; conductor sale ileso

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un conato de incendio en las llantas de una unidad que transportaba cemento movilizó a elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, en la lateral del bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la carretera a Los Pinos.

El incidente se registró en la parte trasera del vehículo, específicamente en el área de los ejes del lado del conductor, luego de que los neumáticos comenzaran a incendiarse mientras la unidad se encontraba en circulación.