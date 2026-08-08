Se incorpora sin precaución y provoca choque en periférico; termina con auto sobre la ciclovía de Saltillo

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    Se incorpora sin precaución y provoca choque en periférico; termina con auto sobre la ciclovía de Saltillo
    Tras el impacto, el Nissan March cruzó el camellón central y terminó sobre la ciclovía de los carriles contrarios. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de un Nissan March habría quitado el derecho de paso a otro vehículo; pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas

Un choque entre dos vehículos se registró la tarde de este sábado en Saltillo, cuando el conductor de un Nissan March intentó incorporarse al segundo carril del periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de salir de la calle Alameda Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, al realizar la maniobra, el conductor del March habría quitado el derecho de paso a un Chevrolet Optra, conducido por Homero Espinosa, de 42 años, quien circulaba por el periférico, por lo que ambos vehículos terminaron impactándose.

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Tras el choque, el Nissan March, conducido por Edgar Calderón, de 37 años, pasó por encima del camellón central y terminó sobre la ciclovía de los carriles contrarios.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y realizaron una valoración a los involucrados. Los socorristas descartaron lesiones que requirieran el traslado de alguno de ellos a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados y descartaron lesiones que requirieran traslado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados y descartaron lesiones que requirieran traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Representantes de las compañías aseguradoras también acudieron al sitio y se hicieron cargo de la situación para determinar los daños y establecer la responsabilidad correspondiente.

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