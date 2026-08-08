Se incorpora sin precaución y provoca choque en periférico; termina con auto sobre la ciclovía de Saltillo

Un choque entre dos vehículos se registró la tarde de este sábado en Saltillo, cuando el conductor de un Nissan March intentó incorporarse al segundo carril del periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de salir de la calle Alameda Zaragoza.

De acuerdo con los primeros reportes, al realizar la maniobra, el conductor del March habría quitado el derecho de paso a un Chevrolet Optra, conducido por Homero Espinosa, de 42 años, quien circulaba por el periférico, por lo que ambos vehículos terminaron impactándose.