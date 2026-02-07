Se salva conductor de morir tras quedar atravesado por barrera al sur de Saltillo
El hombre perdió el control de su vehículo a exceso de velocidad; resultó con una cortada leve, sin riesgo mayor
Un hombre que circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Antonio Cárdenas, antes del cruce con el bulevar Santa Elena, perdió el control de su vehículo y terminó impactando la barrera de contención, la cual atravesó su auto y estuvo a punto de lesionarlo, al sur de Saltillo.
Se trata de Raúl ¨N¨, de 36 años, con domicilio en la colonia La Herradura, quien se dirigía hacia la carretera a Zacatecas a bordo de un vehículo Toyota Avanza.
Según la versión proporcionada por el conductor a los oficiales, perdió el control del auto hacia su mano derecha y se estrelló contra la barrera de contención. Debido a la fuerza del impacto, la estructura quedó incrustada en la parte frontal del vehículo y llegó hasta el asiento del conductor.
Afortunadamente, la barrera no le causó más que una pequeña cortada. Personal de la Cruz Roja arribó al lugar para atenderlo y realizar curaciones, permaneciendo en el sitio hasta concluir la asistencia.
Posteriormente, se solicitó una grúa para retirar el vehículo de la barrera y trasladarlo a un corralón de la ciudad. Mientras tanto, se determinarán los daños materiales que Raúl ¨N¨ deberá cubrir tras el accidente.