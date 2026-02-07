Se salva conductor de morir tras quedar atravesado por barrera al sur de Saltillo

Un hombre que circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Antonio Cárdenas, antes del cruce con el bulevar Santa Elena, perdió el control de su vehículo y terminó impactando la barrera de contención, la cual atravesó su auto y estuvo a punto de lesionarlo, al sur de Saltillo.

Se trata de Raúl ¨N¨, de 36 años, con domicilio en la colonia La Herradura, quien se dirigía hacia la carretera a Zacatecas a bordo de un vehículo Toyota Avanza.

