Se salva conductor de morir tras quedar atravesado por barrera al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Se salva conductor de morir tras quedar atravesado por barrera al sur de Saltillo
    El Toyota Avanza quedó incrustado en la barrera de contención tras el accidente. FOTO: CORTESÍA

El hombre perdió el control de su vehículo a exceso de velocidad; resultó con una cortada leve, sin riesgo mayor

Un hombre que circulaba a exceso de velocidad por el bulevar Antonio Cárdenas, antes del cruce con el bulevar Santa Elena, perdió el control de su vehículo y terminó impactando la barrera de contención, la cual atravesó su auto y estuvo a punto de lesionarlo, al sur de Saltillo.

Se trata de Raúl ¨N¨, de 36 años, con domicilio en la colonia La Herradura, quien se dirigía hacia la carretera a Zacatecas a bordo de un vehículo Toyota Avanza.

TE PUEDE INTERESAR: Se estrella contra muro de contención tras falla mecánica, en Saltillo

$!La estructura atravesó el vehículo y llegó hasta el asiento del conductor.
La estructura atravesó el vehículo y llegó hasta el asiento del conductor. FOTO: CORTESÍA

Según la versión proporcionada por el conductor a los oficiales, perdió el control del auto hacia su mano derecha y se estrelló contra la barrera de contención. Debido a la fuerza del impacto, la estructura quedó incrustada en la parte frontal del vehículo y llegó hasta el asiento del conductor.

$!Personal de la Cruz Roja atendió al conductor y realizó curaciones en el lugar.
Personal de la Cruz Roja atendió al conductor y realizó curaciones en el lugar. FOTO: CORTESÍA

Afortunadamente, la barrera no le causó más que una pequeña cortada. Personal de la Cruz Roja arribó al lugar para atenderlo y realizar curaciones, permaneciendo en el sitio hasta concluir la asistencia.

Posteriormente, se solicitó una grúa para retirar el vehículo de la barrera y trasladarlo a un corralón de la ciudad. Mientras tanto, se determinarán los daños materiales que Raúl ¨N¨ deberá cubrir tras el accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro