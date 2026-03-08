Se le acaba la calle y se impacta contra banqueta y barda en Saltillo; deja el auto abandonado

Saltillo
/ 8 marzo 2026
    Se le acaba la calle y se impacta contra banqueta y barda en Saltillo; deja el auto abandonado
    El conductor abandonó el vehículo luego del choque ocurrido en el cruce de calle Cinco y calle Doce. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Cuerpos de emergencia se movilizaron tras el reporte de una persona prensada, sin embargo, al llegar al lugar confirmaron que el conductor ya había abandonado la unidad

Un conductor alcoholizado que circulaba con exceso de velocidad por calle Cinco se le acabó el camino y fue a chocar contra una barda, en Saltillo.

Según testigos, el responsable logró bajar de su coche y, con severas heridas en el rostro, se retiró del lugar, dejando abandonada la unidad.

$!El automóvil Chevrolet Sonic terminó con severos daños en la parte frontal tras impactarse contra una banqueta y una barda.
El automóvil Chevrolet Sonic terminó con severos daños en la parte frontal tras impactarse contra una banqueta y una barda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El vehículo, un Chevrolet Sonic color azul, quedó con daños en la parte frontal tras el fuerte impacto contra la banqueta y la barda.

De acuerdo con los reportes, el conductor circulaba de sur a norte y, al llegar al cruce con calle Doce, se le terminó la vialidad, por lo que terminó subiéndose a la banqueta que conecta con una barda.

Los primeros reportes realizados al sistema de emergencias 911 indicaban que había una persona prensada dentro del automóvil, lo que generó la movilización de cuerpos de rescate.

$!Elementos de Tránsito Municipal aseguraron el vehículo tras los daños ocasionados a infraestructura del municipio.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron el vehículo tras los daños ocasionados a infraestructura del municipio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Sin embargo, a la llegada de Bomberos y Protección Civil de la estación Oriente, las autoridades confirmaron que no había nadie en el interior del vehículo, ya que el conductor había escapado del lugar.

Elementos de Tránsito Municipal procedieron a mover el automóvil para trasladarlo ante el agente investigador del Ministerio Público, debido a los daños ocasionados a infraestructura municipal.

Más tarde arribaron familiares del conductor con la esperanza de que la unidad les fuera entregada para trasladarla a un taller mecánico.

No obstante, se les informó que primero deberán cubrir los daños ocasionados a la infraestructura del municipio, principalmente a la banqueta perteneciente a la Presidencia Municipal.

