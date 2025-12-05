Se le baja el azúcar y cae de su moto en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Se le baja el azúcar y cae de su moto en el Centro de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al trabajador y lo trasladaron al ISSSTE para una revisión médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El trabajador recibió atención médica inmediata y fue trasladado para una revisión más detallada

La mañana de este viernes, un trabajador de Correos de México sufrió una caída frente a las oficinas ubicadas en la Zona Centro de Saltillo, luego de presentar malestar mientras circulaba en su motocicleta.

El hombre, identificado como Alejandro ¨N¨, transitaba por la calle Victoria cuando comenzó a marearse al llegar al cruce con Javier Mina.

$!Alejandro ¨N¨ cayó de su motocicleta frente a las oficinas de Correos de México en la Zona Centro.
Alejandro ¨N¨ cayó de su motocicleta frente a las oficinas de Correos de México en la Zona Centro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

A causa del malestar, perdió el equilibrio y cayó de la motocicleta. Testigos del hecho se acercaron de inmediato para auxiliarlo y solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención y determinaron trasladarlo a la clínica del ISSSTE para una revisión más detallada. El trabajador no presentaba lesiones de consideración; la caída aparentemente se debió a un episodio de hipoglucemia.

$!La caída ocurrió en el cruce de las calles Victoria y Javier Mina, al presentar el trabajador un cuadro de mareo.
La caída ocurrió en el cruce de las calles Victoria y Javier Mina, al presentar el trabajador un cuadro de mareo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Durante las labores de atención, transeúntes permanecieron en la zona y colaboraron para mantener despejado el espacio, facilitando así la labor de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía de Tránsito también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la vialidad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

