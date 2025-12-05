Se le baja el azúcar y cae de su moto en el Centro de Saltillo

La mañana de este viernes, un trabajador de Correos de México sufrió una caída frente a las oficinas ubicadas en la Zona Centro de Saltillo, luego de presentar malestar mientras circulaba en su motocicleta.

El hombre, identificado como Alejandro ¨N¨, transitaba por la calle Victoria cuando comenzó a marearse al llegar al cruce con Javier Mina.

