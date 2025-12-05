Saltillo: octogenaria llega sin vida a estación de Bomberos

La mañana de este viernes en Saltillo, personal del cuerpo de bomberos de la estación ubicada en la colonia Morelos tomó conocimiento del fallecimiento de una mujer de 84 años, quien llegó sin vida acompañada de sus familiares, quienes solicitaron los primeros auxilios.

Alrededor de las 07:00 horas, arribó un automóvil con varias personas, entre ellas Juana ¨N¨, procedentes de la calle Canario en la colonia 15 de Septiembre.

