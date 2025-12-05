Saltillo: octogenaria llega sin vida a estación de Bomberos

    Familiares de la mujer solicitaron primeros auxilios al notar que no respondía. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El fallecimiento fue certificado como natural por las autoridades, descartando cualquier situación irregular en la residencia de la víctima

La mañana de este viernes en Saltillo, personal del cuerpo de bomberos de la estación ubicada en la colonia Morelos tomó conocimiento del fallecimiento de una mujer de 84 años, quien llegó sin vida acompañada de sus familiares, quienes solicitaron los primeros auxilios.

Alrededor de las 07:00 horas, arribó un automóvil con varias personas, entre ellas Juana ¨N¨, procedentes de la calle Canario en la colonia 15 de Septiembre.

TE PUEDE INTERESAR: Ignora conductora el rojo, provoca choque y termina detenida en Saltillo

$!La funeraria realizó los servicios correspondientes para que la familia pudiera despedirse.
La funeraria realizó los servicios correspondientes para que la familia pudiera despedirse. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los paramédicos fueron solicitados para atender a la mujer, de quien los familiares indicaron que se había levantado de la cama y entrado al baño, pero al notar que tardaba mucho, llamaron a la puerta sin recibir respuesta.

$!Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para tomar conocimiento del deceso.
Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron para tomar conocimiento del deceso. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al ingresar al baño, la encontraron desvanecida, por lo que decidieron trasladarla para recibir atención médica. Sin embargo, se confirmó el fallecimiento de la mujer. Posteriormente arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

El deceso fue certificado como natural. La funeraria llegó al domicilio para realizar los servicios correspondientes y permitir a la familia brindar el último adiós.

