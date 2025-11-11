Se le desprende remolque a camioneta y termina volcada, en la carretera a Monclova

Un accidente ocurrido la mañana de este martes en el kilómetro 9+500 de la carretera a Monclova dejó como saldo una persona trasladada a la Clínica Uno del IMSS y daños materiales en una camioneta y su remolque. TE PUEDE INTERESAR: Obispo emérito Raúl Vera sufre caída en el Centro de Saltillo y comparte imágenes de sus heridas en redes

El percance ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando el conductor de una camioneta Dodge RAM que circulaba con dirección de Saltillo a Monclova perdió el control del vehículo tras desprenderse el remolque, el cual transportaba costales de alimento para ganado. El remolque quedó sobre el carril de acotamiento, mientras que la camioneta salió del camino y cayó a un barranco a un costado de la carretera.