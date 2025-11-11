Se le desprende remolque a camioneta y termina volcada, en la carretera a Monclova
Un accidente en el kilómetro 9+500 de la carretera a Monclova dejó a una persona lesionada y daños materiales en una camioneta y su remolque, luego de que el conductor perdiera el control
Un accidente ocurrido la mañana de este martes en el kilómetro 9+500 de la carretera a Monclova dejó como saldo una persona trasladada a la Clínica Uno del IMSS y daños materiales en una camioneta y su remolque.
El percance ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando el conductor de una camioneta Dodge RAM que circulaba con dirección de Saltillo a Monclova perdió el control del vehículo tras desprenderse el remolque, el cual transportaba costales de alimento para ganado.
El remolque quedó sobre el carril de acotamiento, mientras que la camioneta salió del camino y cayó a un barranco a un costado de la carretera.
Raúl “N”, de 64 años, viajaba solo y no presentó lesiones graves, aunque quedó por minutos inconsciente y reportó dolor en el pecho luego del impacto.
Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe lo trasladaron a la Clínica Número Uno del IMSS en código verde para su valoración médica.