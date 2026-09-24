Se le incendia camioneta en la carretera Saltillo-Monterrey

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    Se le incendia camioneta en la carretera Saltillo-Monterrey
    Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para mitigar el fuego.
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    Se le incendia camioneta en la carretera Saltillo-Monterrey

el joven se dirigía a una empresa del norte de Saltillo

Un joven no logró llegar a la cervecera donde lo esperaban para realizar labores de mantenimiento, luego de que la camioneta que conducía se incendiara cuando circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 28, en las inmediaciones del ejido Ojo Caliente, donde Víctor Alejandro, originario de García, Nuevo León, se desplazaba a bordo de una camioneta Peugeot Partner modelo 2021, de color blanco.

De acuerdo con lo señalado por el conductor, aparentemente la unidad presentó una falla en el área del motor, por lo que decidió detener su marcha sobre el acotamiento después de detectar que comenzaba a salir una cantidad considerable de humo.

Al percatarse de la situación, Víctor descendió de la camioneta y abrió el cofre para tratar de identificar el problema; sin embargo, en cuestión de segundos las llamas se intensificaron y terminaron por consumir por completo el vehículo.

Al lugar acudieron paramédicos de la estación de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes valoraron al conductor y determinaron que no era necesario trasladarlo a una clínica, al no presentar lesiones que requirieran atención hospitalaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fuego-consume-tarimas-y-provoca-fuerte-movilizacion-en-la-carretera-a-torreon-IG23705940

Víctor explicó que se dirigía a una agencia de cervezas, donde realizaría trabajos de mantenimiento a los montacargas. Sin embargo, debido al incendio, tanto la camioneta como el equipo de trabajo que transportaba quedaron inservibles.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes, además de consignar los hechos ante la agencia investigadora del Ministerio Público.

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