Se le poncha llanta a trailero y provoca aparatoso accidente en Ramos Arizpe
El conductor de un tractocamión perdió el control tras poncharse un neumático delantero y terminó impactando contra la base de un puente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. No se reportaron personas lesionadas
La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 12 del bulevar Miguel Ramos Arizpe, en dirección de Monterrey a Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 5:44 horas.
De acuerdo con las investigaciones del personal de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe, un tractocamión Kenworth impactó contra la base de concreto y el barandal metálico de un puente vehicular.
La unidad era conducida por Juan Carlos “N”, de 67 años, con domicilio en Altamira, Tamaulipas, y remolcaba dos plataformas.
Como probable causa del accidente se señaló la pérdida de dirección del vehículo, presuntamente por la ponchadura de un neumático delantero, además del exceso de velocidad. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos, en los que por fortuna no hubo personas lesionadas.
Grúas acudieron al lugar para realizar las maniobras de retiro, lo que ocasionó el cierre momentáneo de la vialidad mientras se liberaba la zona.