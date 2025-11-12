Se le poncha llanta a trailero y provoca aparatoso accidente en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Se le poncha llanta a trailero y provoca aparatoso accidente en Ramos Arizpe
    El tractocamión terminó impactado contra la base de un puente vehicular en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor de un tractocamión perdió el control tras poncharse un neumático delantero y terminó impactando contra la base de un puente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. No se reportaron personas lesionadas

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 12 del bulevar Miguel Ramos Arizpe, en dirección de Monterrey a Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 5:44 horas.

De acuerdo con las investigaciones del personal de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe, un tractocamión Kenworth impactó contra la base de concreto y el barandal metálico de un puente vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

$!La base de concreto y el barandal de un puente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe terminaron destrozados.
La base de concreto y el barandal de un puente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe terminaron destrozados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La unidad era conducida por Juan Carlos “N”, de 67 años, con domicilio en Altamira, Tamaulipas, y remolcaba dos plataformas.

$!Las grúas retiraron la pesada unidad tras varias horas de labores; no se reportaron heridos.
Las grúas retiraron la pesada unidad tras varias horas de labores; no se reportaron heridos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Como probable causa del accidente se señaló la pérdida de dirección del vehículo, presuntamente por la ponchadura de un neumático delantero, además del exceso de velocidad. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos, en los que por fortuna no hubo personas lesionadas.

$!Personal de Tránsito Municipal acordonó la zona del accidente y dirigió el flujo vehicular durante las maniobras.
Personal de Tránsito Municipal acordonó la zona del accidente y dirigió el flujo vehicular durante las maniobras. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Grúas acudieron al lugar para realizar las maniobras de retiro, lo que ocasionó el cierre momentáneo de la vialidad mientras se liberaba la zona.

