Se le poncha llanta a trailero y provoca aparatoso accidente en Ramos Arizpe

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 12 del bulevar Miguel Ramos Arizpe, en dirección de Monterrey a Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 5:44 horas.

De acuerdo con las investigaciones del personal de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe, un tractocamión Kenworth impactó contra la base de concreto y el barandal metálico de un puente vehicular.

