Sí hubo autorización para la intervención del nogal en Rincón del Campestre; plantan 20 encinos como compensación

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Saltillo
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    Sí hubo autorización para la intervención del nogal en Rincón del Campestre; plantan 20 encinos como compensación
    Trabajadores municipales realizan la plantación de los encinos entregados como parte de la compensación ambiental. CORTESÍA

El permiso fue solicitado el 13 de junio y autorizado un mes después por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que la intervención de un nogal ubicado en el sector Rincón del Campestre contó con autorización de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que estableció como medida de compensación ambiental la plantación de 20 encinos siempre verdes.

De acuerdo con información difundida este sábado por el Municipio, el permiso fue solicitado el 13 de junio y autorizado el 13 de julio, bajo la condición de entregar 20 ejemplares de encino siempre verde de una pulgada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/entre-tierra-familias-y-nuevos-arboles-asi-se-vivio-la-reforestacion-en-el-canon-de-san-lorenzo-LG22712696

La administración municipal señaló que los árboles entregados como compensación ambiental ya son plantados en diferentes vialidades de Saltillo.

El pronunciamiento fue emitido por el Gobierno Municipal en referencia al caso del nogal de Rincón del Campestre.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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