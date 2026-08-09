Sí hubo autorización para la intervención del nogal en Rincón del Campestre; plantan 20 encinos como compensación
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El permiso fue solicitado el 13 de junio y autorizado un mes después por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que la intervención de un nogal ubicado en el sector Rincón del Campestre contó con autorización de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que estableció como medida de compensación ambiental la plantación de 20 encinos siempre verdes.
De acuerdo con información difundida este sábado por el Municipio, el permiso fue solicitado el 13 de junio y autorizado el 13 de julio, bajo la condición de entregar 20 ejemplares de encino siempre verde de una pulgada.
La administración municipal señaló que los árboles entregados como compensación ambiental ya son plantados en diferentes vialidades de Saltillo.
El pronunciamiento fue emitido por el Gobierno Municipal en referencia al caso del nogal de Rincón del Campestre.