Se pasa el rojo y provoca choque contra taxi en Saltillo

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Matamoros y Coss, luego de que uno de los conductores ignorara la señal del semáforo y provocara un choque, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Toyota color rojo, presuntamente de aplicación, circulaba por la calle Coss en dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con Matamoros, intentó dar vuelta a la izquierda pese a que la luz del semáforo estaba en rojo, ya que únicamente marcaba verde para quienes continuaban de frente.