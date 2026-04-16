Se pasa el rojo y provoca choque contra taxi en Saltillo

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Se pasa el rojo y provoca choque contra taxi en Saltillo
    El vehículo Toyota color rojo quedó con daños visibles en la parte frontal tras impactarse contra un taxi, luego de que presuntamente su conductor ignorara la luz roja del semáforo al intentar dar vuelta. MARTÍN ROJAS

Se informó que ambas unidades contaban con seguro, por lo que se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo en el lugar para la reparación de los daños

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Matamoros y Coss, luego de que uno de los conductores ignorara la señal del semáforo y provocara un choque, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Toyota color rojo, presuntamente de aplicación, circulaba por la calle Coss en dirección de poniente a oriente. Al llegar al cruce con Matamoros, intentó dar vuelta a la izquierda pese a que la luz del semáforo estaba en rojo, ya que únicamente marcaba verde para quienes continuaban de frente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-trabajador-al-perder-el-control-de-su-moto-tras-pasar-un-tope-en-saltillo-IH20057096
$!El taxi involucrado en el percance permaneció en el sitio del accidente mientras su conductor dialogaba con las autoridades y con el otro automovilista para determinar la responsabilidad del choque.
El taxi involucrado en el percance permaneció en el sitio del accidente mientras su conductor dialogaba con las autoridades y con el otro automovilista para determinar la responsabilidad del choque. MARTÍN ROJAS

Al realizar la maniobra, el automovilista se atravesó al paso de un taxi que tenía la preferencia, lo que provocó el impacto. Un testigo que presenció lo ocurrido confirmó que el conductor del vehículo rojo fue quien ocasionó el percance.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes recibieron el reporte a través del número de emergencias 911; al arribar, tomaron conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la zona para prevenir otro incidente.

$!Testigos que se encontraban en la zona señalaron que el conductor del automóvil rojo fue quien no respetó la señalización del semáforo, lo que derivó en el impacto en pleno cruce vial.
Testigos que se encontraban en la zona señalaron que el conductor del automóvil rojo fue quien no respetó la señalización del semáforo, lo que derivó en el impacto en pleno cruce vial. MARTÍN ROJAS

A pesar del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Ambas unidades contaban con seguro, por lo que se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo para la reparación correspondiente.

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