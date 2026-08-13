Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp

La empresa Consorcio Constructor Saltillo, S.A. de C.V. se perfila para ser la que construya la primera etapa del Gran Forum de Expo Coahuila en Saltillo. La compañía fue la única que realizó una propuesta económica y técnica ante la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) el pasado lunes 10 de agosto.

Como parte del procedimiento licitatorio SIDUM-LPN-CO-E063-2026 correspondiente a la Construcción del Gran Forum (Etapa 1), la empresa propuso 677 millones 560 mil pesos en un periodo de ejecución de 360 días. De acuerdo al Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones, el fallo de la licitación se emitirá el próximo miércoles 19 de agosto, en el que se definirá la asignación de la obra. El Gran Forum será un nuevo centro de convenciones, espectáculos y conciertos que actualmente se construye como parte de Expo Coahuila en los antiguos terrenos de la Feria de Saltillo.

De acuerdo a documentación pública, contará con más de 40 palcos y 800 cajones de estacionamiento. Recientemente, el titular de la SIDUM, Miguel Algara Acosta detalló que Expo Coahuila estará lista en una primera etapa para albergar el Rodeo Saltillo, mientras que el Gran Forum se culminará posteriormente. Consorcio Constructor Saltillo, S.A. de C.V. está debidamente registrada en el Padrón de Proveedores del Estado con domicilio en la colonia Rancho de Peña.

CONTEMPLAN OTROS 191 MDP AL INICIO Además de la licitación mencionada, la SIDUM también tiene abiertos dos concursos para obras en el Gran Forum, uno para la estructura metálica que dará forma al recinto y otro más para las instalaciones eléctricas. Del primero, la empresa Tecnología Estructural Mexicana S. A. de C. V. también fue la única en presentarse al acto de proposiciones, sugiriendo la inversión de 161 millones 430 mil pesos. Su fallo se emitirá el próximo 14 de agosto.

Para el segundo concurso, solo se presentó la Constructora Casteldefels S.A. de C.V. proponiendo 30 millones 244 mil pesos, siendo también la única que realizó propuesta ante la SIDUM. Para ambos casos, se contempla un periodo de ejecución de 160 días con fecha probable de inicio el próximo 18 de agosto, por lo que se espera que la totalidad de la primera etapa del Gran Forum se culmine en agosto del 2027.